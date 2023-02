WhatsApp, rivoluzione videochiamate: nulla è più come prima (per fortuna?)

Arriva una vera e propria rivoluzione in tema videochiamate WhatsApp. La novità piacerà proprio a tutti gli utenti.

Al giorno d’oggi, WhatsApp è tra le applicazioni di cui davvero non possiamo fare a meno. Del resto, l’app di messaggistica istantanea è la più utilizzata per mettersi in contatto con le persone, attraverso l’invio di messaggi di testo o registrazioni vocali, ma anche foto, video e documenti. In più, ci offre la possibilità di chiamare e videochiamare i nostri contatti.

In particolare, le videochiamate, sono gettonatissime tra gli utenti WhatsApp. Il loro successo, esploso soprattutto durante la pandemia da Covid 19, è dovuto al fatto che, oltre a poter sentire i nostri amici e familiari, abbiamo la possibilità di vedere la persona o le persone con cui conversiamo.

Alla luce del grande utilizzo delle videochiamate di WhatsApp, Meta ha deciso di rilasciare un rivoluzionario aggiornamento che cambierà, senza dubbio in meglio, il modo di fare videochiamate. Una novità che si preannuncia come una vera e propria svolta per tutti gli utenti che fanno videochiamate su WhatsApp.

WhatsApp: rivoluzione videochiamate

WhatsApp è un’applicazione che offre diversi modi per mettersi in contatto con le persone. Tra le funzioni più utilizzate, senza dubbio, le videochiamate. Del resto, ci permettono non solo di conversare con i nostri amici o parenti, ma allo stesso tempo di poterli vedere. Tuttavia, c’è un aspetto delle videochiamate sul quale WhatsApp è stato sempre molto carente. Infatti, una volta effettuata una videochiamata su WhatsApp, il nostro smartphone non ci consente di fare nessun altra operazione mentre è in corso una conversazione.

Può capitare che nel corso di una videochiamata piuttosto lunga, si abbia il bisogno, ad esempio, di controllare la propria casella di posta elettronica oppure, controllare un sms. Ebbene, finora per molti utenti questo non è stato possibile. Infatti, se per gli androidiani il problema non sussiste, gli utenti iOS non hanno la possibilità di fare operazioni contestualmente ad una videochiamata in corso.

Fortunatamente, il momento della svolta è davvero vicino. Sta arrivando la nuova versione 23.3.77 di WhatsApp che rivoluzionerà il modo di fare videochiamate. Una vera e propria sterzata in positivo che, anche se al momento non è disponibile per tutti, lo sarà tra qualche settimana. La nuova funzione prevista dall’aggiornamento, introdurrà sui dispositivi iOS il PiP, cioè la funzione Picture in Picture durante le videochiamate. Quindi, sarà possibile ridurre lo schermo delle videochiamate, in modo da svolgere altre attività anche in caso di videochiamata in corso. In più, sempre per i dispositivi iOS sarà, finalmente, possibile inviare sticker con il proprio avatar e aggiungere ai documenti inviati in chat didascalie, proprio come già visto per i dispositivi Android.