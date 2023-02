Pensioni, in arrivo un assegno mai visto: c’è già la data

A partire dalle competenze del prossimo mese, finalmente, sarà applicata la rivalutazione agli importi degli assegni pensionistici. Ma la buona notizia non riguarderà tutti.

L’impennata dell’inflazione ed il carovita, hanno messo spalle al muro milioni di italiani. Per tale ragione, la nuova squadra di Governo attraverso la Legge di bilancio 2023 ha previsto diverse misure di sostegno economico riconosciute ai cittadini maggiormente in difficoltà.

Tra i provvedimenti più importanti, senza dubbio, l’aumento delle pensioni. La stessa Inps, attraverso la circolare n° 20 del 10 febbraio, ha reso noto che, il prossimo cedolino sarà interessato dal ricalcolo dell’importo dell’assegno pensionistico, sulla base del tasso di inflazione del 7,3%. L’istituto previdenziale, ha comunicato anche che sempre sulla competenza relativa al mese di marzo 2023, saranno accreditati gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Dunque, da marzo, in arrivo un assegno mai visto per i titolari di pensione. Tuttavia, la misura non riguarderà tutti, ma solo i pensionati appartenenti ad alcune fasce di reddito. Ecco a chi spetta il maxi assegno.

Pensioni, in arrivo il maxi assegno: c’è la data

Come molti sanno, molti pensionati hanno già beneficiato della rivalutazione degli importi nei primi mesi del 2023. Per cui, ora l’operazione riguarderà i pensionati con assegni pari almeno a 2.101,52 euro, ovvero pari a 4 volte il trattamento minimo. Tuttavia, a differenza degli assegni con importi fino a 2.101,52 euro, a quelli di importo superiore sarà applicato un tasso di rivalutazione più basso, che va dall’85% al 32% via via che l’assegno aumenta.

In altre parole, la rivalutazione sarà applicata al 100% per le pensioni inferiori a 2.101,52 euro, mentre, chi ha una pensione più alta sarà svantaggiato perché l’aumento sarà minore. L’Inps provvederà all’erogazione degli importi a partire dal mercoledì 1 marzo per i correntisti. Per chi ritira l’importo in contanti, invece, ecco le date previste per il ritiro, in ordine alfabetico:

• dalla lettera A alla lettera B: mercoledì 1 marzo

• dalla C alla D: giovedì 2 marzo

• dalla lettera E alla lettera K: venerdì 3 marzo

• dalla L alla O: sabato 4 marzo (solo mattina)

• dalla lettera P alla lettera R: lunedì 6 marzo

• dalla S alla Z: martedì 7 marzo

Va specificato, che l’ordine potrebbe subire delle modifiche in base al proprio comune di residenza. Per cui, è consigliato verificare il calendario affisso presso il proprio ufficio Postale di riferimento. Ricordiamo, infine, che nel mese di marzo saranno posti in pagamento anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023. Insomma, in arrivo un assegno mai visto!