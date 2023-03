Patente, ti danno 2.500 euro per prenderla, e poi ti fanno lavorare

Al via il nuovo bonus patente 2023, ti danno fino a 2.500 euro per prendere la patente e poi ti fanno lavorare. Ecco tutti i dettagli.

Dallo scorso 13 febbraio, sono aperte le domande per il riconoscimento del bonus patente 2023. L’incentivo è previsto per i giovani fino a 35 anni di età, che intendono conseguire la patente di guida per i mezzi pesanti e le abilitazioni professionali per diventare autotrasportatore.

Il bonus patente consiste in un voucher dal valore massimo di 2.500 euro. Esso può essere utilizzato per coprire le spese dei corsi e degli esami sostenuti. L’agevolazione consente di coprire l’80% delle spese, a patto che siano opportunamente documentate. Inoltre, il sostegno economico è valido per le patenti conseguite dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026.

Anche conosciuto come “buono patente autotrasporto”, il contributo è stato introdotto dall’articolo 10, commi da 3 – terdecies a 3 – quinquies del Decreto Milleproroghe ed ha lo scopo di sostenere i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che vogliono diventare autotrasportatori di professione. Dunque, in parte rappresenta una buona opportunità per affacciarsi al mondo del lavoro.

Patente, come ottenere il bonus di 2.500 euro

Il bonus trasporti viene riconosciuto sotto forma di voucher per la copertura dell’80% delle spese sostenute per il conseguimento della patente CQC (Carta di Qualificazione del Conducente). La certificazione CQC, abilita i conducenti di mezzi pesanti, destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 2.500 euro, presentando tutta la documentazione richiesta, per le patenti conseguite dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2026. La domanda per il bonus patente 2023 può essere inoltrata esclusivamente telematicamente, compilando l’apposito modulo disponibile sulla piattaforma “Buono patenti autotrasporto” sul sito istituzionale del MIT. La piattaforma è stata attivata lo scorso 6 febbraio per i privati cittadini e dal 13 febbraio per le autoscuole che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

Per accedere al sito è necessario autenticarsi tramite Spid, CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuata la registrazione, il Ministero, attribuisce il buono al richiedente, disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata. Il buono deve essere attivato entro 60 giorni dalla sua emissione, pena l’annullamento dell’agevolazione. Il bonus patenti è utilizzabile in tutte le autoscuole accreditatesi a loro volta in piattaforma. In più, è riconosciuto a chiunque soddisfi i requisiti richiesti. Chiaramente, fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione per ogni singolo anno in cui la misura resterà in vigore.