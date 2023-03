Qual è il mezzo più veloce per andare al lavoro? La sorprendente risposta in una ricerca

In una grande città è fondamentale avere il giusto mezzo per raggiungere il proprio posto di lavoro. Ma qual è il migliore? Ce lo dice Altro consumo

Chi vive nelle grandi città, sa bene cosa significhi restare imbottigliati nel traffico per ore ed ore. Pertanto, è fondamentale scegliere il giusto mezzo di trasporto per andare a lavorare. Ma quale tra bici, auto o bus è il miglio mezzo per muoversi in una grande città?

Premesso che nessuna delle tre soluzioni presenta solo pregi o solo difetti, a schiarirci le idee ci ha pensato l’associazione Atroconsumo, che in collaborazione con l’Università Statale di Milano e l’Università dell’Insubria, ha voluto studiare quanto tempo si impiega ad andare al lavoro in bici, in auto o con i mezzi di trasporto pubblico, partendo dall’hinterland di Milano fino ad arrivare al centro della metropoli.

Per individuare il mezzo più smart e veloce, gli esperti hanno percorso quattro diversi tragitti, per una durata di due settimane, in veste di pendolari, poi ciclisti ed, infine, come automobilisti.

Il mezzo più veloce per andare al lavoro a Milano: lo studio

L’associazione Altroconsumo, in collaborazione con l’Università Statale di Milano e l’Università dell’Insubria, ha condotto uno studio per identificare quale sia il mezzo più veloce per raggiungere il lavoro in una grande città come Milano.

La ricerca è stata effettuata partendo da quattro punti diversi dell’hinterland di Milano fino a raggiungere il centro della metropoli. Il primo tragitto preso in esame ha come partenza Viale Monza, il secondo Via Cassanese, poi Naviglio Pavese ed, infine, Viale Certosa, per arrivare al centro di Milano. I ricercatori hanno misurato il tempo impiegato nei quattro diversi percorsi, per un tempo di due settimane. In tutti i percorsi, la bici è risultato il mezzo più veloce. Anche se di pochissimo la bici si è lasciata alle spalle rispettivamente i mezzi di trasporto pubblico e l’automobile, risultata la più dispendiosa in termini di tempo.

Nel corso dello studio, i ricercatori hanno provveduto ad analizzare anche quante e quali emissioni i cittadini respirano durante i loro spostamenti. Ebbene, nonostante, la bici sia il mezzo più veloce per raggiungere il centro di Milano partendo dalla periferia, non risulta essere la migliore in quanto a sostanze nocive presenti nell’aria e che vengono respirate. Stando ai dati raccolti nel corso dell’indagine, andare in bici esporrebbe ad un livello più alto di particelle PM10 e PM 2,5, rispetto ad auto e mezzi di trasporto pubblico. In questo senso, infatti, sarebbero i trasporti pubblici ad avere la meglio, esponendo al più basso livello di emissioni.