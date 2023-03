Non vogliono farvi dimagrire: ecco perché non ci riuscite

In Italia sono diversi milioni le persone in sovrappeso o che soffrono di obesità, ma come mai non riescono a dimagrire?

L’obesità è una patologia piuttosto diffusa in Italia. I dati parlano chiaro: nel nostro Paese sono 18 milioni gli adulti in sovrappeso e 5 milioni quelli obesi. Comunemente, l’obesità viene definita come la malattia del benessere, figlia di cattive abitudini alimentari e mancanza di attività fisica.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le cause dell’obesità o del sovrappeso sono diverse. Infatti, questa condizione può originarsi anche da diversi problemi di salute, troppo spesso, sottovalutati anche tra i medici. Proprio come spiega il Presidente dell’Associazione Medici Endocrinologi (Ame), Renato Cozzi “… ‘il paziente obeso, è obeso perché mangia’, è ancora molto diffuso, anche tra i medici specialisti. In realtà, l’obesità non è mancata volontà o solo cattive abitudini, è una vera e propria patologia cronica che va curata valutando tutte le opzioni terapeutiche, farmaci e chirurgia compresi”. Secondo, una recente ricerca condotta dall’Ame, infatti, solo due specialisti su cinque prescriverebbero ai propri pazienti affetti da obesità, farmaci adeguati al trattamento di questa patologia in associazione a diete e stili di vita.

Pertanto, in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, che si terrà il prossimo 4 marzo, l’Associazione Medici Endocrinologi presenterà la prima Linea Guida sulla terapia del sovrappeso e dell’obesità resistenti al trattamento comportamentale nella popolazione adulta con comorbilità metaboliche.

Obesità e sovrappeso: perché non riuscite a dimagrire

L’obesità è un problema piuttosto diffuso, ma troppo spesso sottovalutato. Per curare l’obesità è necessario affrontare un percorso lungo e complesso. Bisogna correggere le abitudini alimentari associate ad uno stile di vita sano e regolare esercizio fisico ed in molti casi, è fondamentale un supporto farmacologico. Tuttavia, secondo una ricerca condotta dall’Associazione Medici Endocrinologi, solo due specialisti su cinque, prescriverebbero ai loro pazienti farmaci adeguati al trattamento dell’obesità. Per cui, con lo scopo di promuovere l’applicazione di terapie appropriate al trattamento di questa patologia, è stata pubblicata la prima Linea Guida “Terapia del sovrappeso e dell’obesità resistenti al trattamento comportamentale nella popolazione adulta con comorbilità metaboliche”.

Il documento, approvato dall’Istituto Superiore di Sanità, potrebbe essere la svolta per curare correttamente l’obesità e, di conseguenza, ridurre il rischio di sviluppare le complicanze metaboliche ad essa associate. Seguendo fedelmente tutte le raccomandazioni, contenute nella Linea Guida, ci sarebbe anche un notevole risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale. Secondo le stime ci sarebbe un risparmio di 16 miliardi in soli 5 anni.

“Con la pubblicazione di questa Linea Guida si conferma l’esistenza di una patologia cronica e invalidante, l’obesità, per la quale esistono terapie farmacologiche e chirurgiche efficaci e sicure – spiega Olga Eugenia Disoteo, coordinatore nazionale della Commissione Diabete Ame – Questa patologia è spesso sotto diagnosticata, stigmatizzata, trattata talvolta con indicazioni generiche e diete non sempre efficaci, la disponibilità di una linea guida oltre a dare dignità a una patologia oggi ancora negletta fornisce una chiara prioritizzazione degli interventi terapeutici mirati al singolo paziente e alle sue necessità cliniche. Il nuovo documento ha valore medico – legale e aiuta il medico nelle decisioni terapeutiche a garanzia dei pazienti”.