Il nuovo Gratta e vinci promette scintille mai viste: vincita (quasi) assicurata

Che l’Italia sia un paese pieno di amanti dei Gratta e Vinci non è di certo una grande sorpresa, infatti secondo le statistiche circa 5,5 milioni di Gratta e Vinci vengono venduti ogni giorno.

Il nuovo biglietto messo a disposizione per il mercato italiano promette vincite stellari che con facilità potranno far dimenticare i soldi spesi nell’investimento iniziale, ecco come funziona, quali probabilità di vincita ci sono e quanto costa il nuovo Vinci in Grande.

Il gioco d’azzardo porta con sé sempre un grande fascino, la voglia di vincere e poter cambiare vita tuttavia spesso porta alla dipendenza, ecco perché sul sito ufficiale dei Gratta e Vinci e sui biglietti stessi è sempre ben presente la scritta di avvertenza ormai conosciuta da tutti: “Questo gioco nuoce alla salute, può causare dipendenza patologica”.

Qualora però il gioco d’azzardo venga considerato solo un gioco, e venga gestito nel migliore dei modi da parte degli acquirenti, può regalare grandi soddisfazioni ed una buona dose di adrenalina, almeno fino al momento in cui non ci si rende conto che il biglietto acquistato è, in effetti, uno di quelli perdenti. Il nuovo biglietto Vinci in Grande è stato presentato recentemente sul sito ufficiale dei Gratta e Vinci e può garantire un vero e proprio cambio vita.

Il biglietto può essere acquistato nei punti vendita autorizzati e a fronte di un pagamento di 25 euro può arrivare a contenere premi che partono da 40 euro per arrivare fino a 6 milioni di euro.

Come funziona Vinci in Grande, il nuovo Gratta e Vinci

Il gioco si basa sulla ricerca della corrispondenza dei propri numeri con quelli vincenti, arricchiti da un gioco bonus e da 3 numeri jolly che permettono di ricevere subito il premio indicato. Il gioco bonus ed i numeri mettono a disposizione del giocatore moltiplicatori e somme da capogiro.

In commercio saranno inseriti ben 4.997.894 biglietti, di cui:

2 da 6 milioni di euro

6 a 1oo.ooo euro

12 da 50.000 euro

24 da 10.000 euro

420 da 2.000 euro

10.350 da 1.000 euro

117.600 da 500 euro

42mila da 400 euro

52,080 da 250 euro

168mila da 200 euro

361.200 da 100 euro

382,200 da 75 euro

1.176.000 da 50 euro e 2.688.000 da 40 euro

La possibilità di vincita è quindi statisticamente parecchio elevata, specialmente per quanto riguarda i premi modesti, per i premi fino a 500 euro ad esempio la probabilità di vincita è 1 biglietto ogni 4,04. La probabilità, così come in ogni tipo di Gratta e Vinci, scende man mano che cresce il montepremi, infatti i 6 milioni potranno essere vinti solo una volta ogni 10.080.000 biglietti.