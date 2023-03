Vino ai pasti, l’esperto dice sì ma bisogna prestare attenzione a questi aspetti

Che l’abuso di alcol porti a dei problemi di salute anche molto gravi è ormai una tesi fondata, non mancano infatti studi scientifici a supporto di questo parere, ma come viene considerato un solo bicchiere a pasto?

La discussione sul tema è ogni anno sempre più accesa, non solo tra gli amanti del vino ma anche dagli esperti nutrizionisti, alcuni dei quali consigliano un’astinenza completa dall’alcol mentre alti supportano gli effetti positivi che il vino ha sull’organismo.

In Irlanda ad esempio la situazione si è complicata così tanto da richiedere alla Commissione Europea di poter rendere obbligatoria un’etichettatura simile a quella presente sulle sigarette, in cui viene esplicitamente detto che il consumo di alcol danneggia il cervello e aumenta la possibilità di insorgenza di tumori.

In Italia la polemica ha avuto risvolti particolarmente grotteschi, con interventi nei talk show di produttori di vino, medici ed esperti che hanno sostenuto la tesi secondo cui il consumo moderato di vino non arrechi grandi danni all’organismo umano, soprattutto se è inserito nel contesto della conduzione di una vita sana.

Secondo il medico Giuseppe Vinci, Nutrizionista Clinico e Dietologo dell’ospedale sant’Antonio di Trapani, l’assunzione di vino, anche in piccole dosi, crea danni solo a soggetti con una condizione di salute non ottimale, comprendendo però anche i minori e gli anziani.

Bere vino dopo i pasti non fa male, la dichiarazione

La causa principale dei danni dovuti al bere vino deriva dall’associazione tra alcol e medicinali, esistono infatti numerosi studi e ricerche che accertano proprio questo fatto. Secondo Vinci inoltre il vino assunto a fine pasto è meno dannoso in quanto l’assunzione dell’etanolo a stomaco pieno avviene in modo differente, ne viene infatti ridotta la quantità che entra nel sangue.

Alla domanda: “A chi sostiene che il vino non fa male una parte della scienza, in modo magari un poco superficiale, replica se c’è chi è disponibile a farsi operare da un chirurgo che ha bevuto…” l’esperto ha risposto: “Ho letto, oppure viaggiare su un pullman il cui guidatore ha bevuto. Io, come penso chiunque, da un medico alcolizzato non mi farei operare. Ma dal bere un poco di vino ai pasti a diventare alcolizzato ce ne corre”

Non esisterebbero danni evidenti dunque per chi decide di bere un vino a pasto purché non si assumano farmaci e si sia in buona salute, è bene però moderare le quantità da assumere, limitandosi ad un bicchiere soltanto.