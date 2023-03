Le case fatte così costano molto meno, il motivo vi lascerà a bocca aperta

Con l’instabilità del mercato immobiliare sempre più persone scelgono di prediligere case diverse da quelle tradizionali, senza però rinunciare a sicurezza, efficienza energetica e salubrità.

Le case prefabbricate in legno sono una vera e propria rivoluzione in campo immobiliare, tanto che la richiesta negli ultimi anni è salita esponenzialmente, alcuni tuttavia ancora hanno dei dubbi per quanto riguarda i costi di realizzazione.

Così come accade per le case tradizionali è difficile fare un preventivo preciso per le case in bioedilizia in quanto il prezzo varia non solo in base alla metratura richiesta ma anche al materiale, le finiture e le tecniche di costruzione. Quello che è certo è che, a parità di condizioni, una casa prefabbricata in legno comporti un costo nettamente inferiore agli immobili costruiti con modalità tradizionali.

Secondo i calcoli la realizzazione di una casa in legno farebbe risparmiare al proprietario il 25-30% rispetto alla scelta di uno stabile in laterocemento, in più una casa costruita in bioedilizia riesce ea garantire al proprietario vantaggi anche dal punto di vista energetico dato che l’isolamento e l’efficienza di questo innovativo metodo di costruzione raggiunge degli obiettivi difficilmente ottenibili dalle case tradizionali.

Il prezzo di una casa prefabbricata dipende soprattutto dalla metratura e dal numero di piani richiesto, successivamente però si ha la necessità di considerare anche la tecnica di costruzione, infatti le case costruite con sistema a telaio o X-LAM sono più innovative ma arrivano a costare leggermente di più.

Quanto costa una casa in legno

I costi dei materiali rappresentano un’altra voce del preventivo totale, qui sono compresi il prezzo del legno, che cambia in base alla qualità, i materiali utilizzati per l’isolamento termico e le finiture sia interne che esterne, comprendendo quindi porte, finestre, sanitari, pavimenti e rivestimenti.

Tra i vantaggi delle case prefabbricate in legno è impossibile non nominare i ridotti tempi di costruzione (per una casa di 150mq sono necessari appena 5 mesi), la riduzione dei costi energetici, l’alta qualità dei materiali, l’esistenza di bonus e detrazioni fiscali ed infine un impatto nettamente inferiore sull’ambiente rispetto ad un immobile costruito in cemento.

Il prezzo medio di una casa costruita in bioedilizia si aggira attorno a 1.400/1.600 a metro quadro, costo che consente di ricevere la casa costruita e pronta per essere abitata, quindi con soluzione “chiavi in mano”. La differenza con il costo della costruzione di case tradizionali è netta soprattutto se si tengono in considerazione tutti i vantaggi citati in precedenza.