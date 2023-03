Stanze della rabbia: riducono davvero lo stress? La risposta della psicologia

Una ricerca condotta da uno psicologo negli Stati Uniti ha analizzato l’utilità delle sempre più popolari “rage room”, dove le persone possono sfogare la loro frustrazione spaccando ogni cosa

Le rage room non sono più così misteriose come qualche tempo fa. Adesso sono piuttosto diffuse e molte persone ne fanno uso per alleviare lo stress accumulato. Sono delle camere dove si può entrare e distruggere tutto al fine di stare meglio. Può sembrare assurdo, ma a quanto pare hanno questa finalità.

L’interrogativo però sorge spontaneo. Servono davvero a qualcosa o rappresentano solo un disperato tentativo di nascondere i propri problemi? Sicuramente da un punto di vista fisico possono rilasciare un benessere immediato, ma a livello emotivo la scienza ha palesato non pochi dubbi in merito.

Stanze della rabbia: i risultati dell’interessante esperimento

A questo proposito è decisamente rilevante lo studio svolto da Brad Bushman psicologo della Ohio State University. Per scoprire l’incidenza della stanze della rabbia sul senso di frustrazione delle persone ha chiesto a tre gruppi di volontari di colpire un sacco di boxe. Le persone erano divise in coloro che erano arrabbiate e dovevano colpire il sacco pensando alla persona che li aveva fatti innervosire, chi doveva farlo come esercizio e chi invece per distrarsi.

I risultati hanno portato alla luce che chi era arrabbiato era addirittura ancor più irritato. Un aspetto che anche gli psicologi Yevgeny Botanov, Alexander Williams e John Sakaluk hanno analizzato attraverso un saggio in cui affermano che la terapia d’urto e le rage room hanno l’effetto opposto quando si è alle prese con emozioni difficile come la rabbia e l’angoscia. Di fatto anziché placarle le accentuano.

Dunque è necessario tutt’altro tipo di approccio a questi casi che sono sempre più numerosi. D’altronde i ritmi della società contemporanea portano spesso le persone ad avere momenti non propriamente radiosi. L’importante è trovare la giusta chiave di lettura per cercare di risolvere definitivamente la situazione.

Probabilmente anziché distruggere le cose si potrebbe ponderare su quali sono le cause che portano a questa rabbia eccessiva per poi esaminarle con qualcuno, magari con una figura che abbia una certa esperienza con questi atteggiamenti. D’altronde i problemi di qualsiasi natura essi siano vanno analizzati e non sotterrati, altrimenti si rischia di ritrovarseli in futuro con connotazioni ancor più considerevoli. Il primo passo però sta nell’essere consapevoli che c’è qualcosa che non va. Solo a quel punto si avrà la forza e la voglia di chiedere aiuto.