Fino a 3.000 euro per le famiglie: puoi chiederli da oggi

L’Inps ha dato il via alla possibilità di presentare domanda per il nuovo bonus asilo nido 2023. Previsti fino a 3 mila euro per le famiglie.

Di recente, l’Inps ha riaperto la piattaforma per l’inoltro della domanda bonus asilo nido 2023. Attraverso il messaggio n. 889 del 02/03/2023, l’Istituto per la previdenza sociale ha fornito tutte le istruzioni aggiornate “Si ricorda che la misura, introdotta nel 2017 e ormai passata a regime, cioè definitiva, offre un contributo per:

• il pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati, oppure

• il pagamento di assistenza domiciliare ai bambini fino a tre anni che non possono frequentare il nido per patologie croniche”.

In altre parole, è previsto un contributo erogato al fine di coprire le spese sostenute per il pagamento dei servizi appena elencati.

Gli importi del sostegno economico alle famiglie con figli minori di tre anni, sono riconosciuti per una durata massima di 11 mesi, e variano sulla base del valore Isee registrato da ogni singolo nucleo familiare. Ad ogni modo, il contributo erogato non può superare quanto effettivamente pagato agli asili nido o alle baby sitter. Sempre attraverso il messaggio n. 889 del 02/03/2023, l’Inps specifica i requisiti necessari per poter usufruire del beneficio, la modalità di presentazione della domanda e gli importi previsti.

Bonus asilo nido 2023: fino a 3.000 euro per le famiglie

Il contributo spetta ai genitori di minori fino a 3 anni, compiuti tra gennaio e agosto 2023, anche adottati o in affidamento. Gli importi riconosciuti sono strettamente collegati al valore Isee registrato dal nucleo familiare. L’importo massimo riconosciuto è di 270 euro al mese, in caso di Isee fino a 25 mila euro. Scende a 227 euro al mese, per valore Isee compreso tra 25 mila e 40 mila euro. Fino a 136 euro al mese, riconosciuti ai nuclei familiari con valore Isee pari o superiore a 40 mila euro. In caso di mancata presentazione della certificazione Isee, verrà riconosciuto l’importo minimo. Questo significa che l’importo totale riconosciuto può variare da 1.500 euro fino a 3 mila euro per famiglia.

Per richiedere il contributo è necessario presentare apposita domanda. I contribuenti hanno la possibilità di presentare l’istanza online, attraverso il sito dell’INPS autenticandosi con SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, ci si può rivolgere agli enti di patronato o telefonando al Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

Ricordiamo che per le famiglie con più figli fino a tre anni possono richiedere il bonus asilo nido per tutti i minori, presentando una domanda per ciascuno.