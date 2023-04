Infermieri professionali, quanto guadagnano in USA: resterai sorpreso

Professionisti essenziali in ogni nazione sono gli infermieri professionali. Hanno uguale importanza ma non vale lo stesso per lo stipendio. Quanto guadagnano negli Stati Uniti nel 2023?

Il guadagno di un infermiere negli USA non è proprio uguale allo stipendio di un professionista pari requisiti in Italia. Si parla di cifre che nel Belpaese sono solo sogni, ma a cosa è dovuta questa differenza? Scopriamolo subito.

A quanto ammonta lo stipendio degli infermieri in USA

Per scoprire quanto guadagnano i professionisti sanitari in America, osserviamo i dati del Bureau of Labor Statistics negli Stati Uniti. La differenza con i compensi recepiti dagli infermieri italiani è notevole, tanto da far venire la voglia di partire subito in direzione oltreoceano.

Nonostante ciò, i professionisti americani oltre a quelli inglesi, stanno manifestando per ottenere turni con orari sostenibili, flessibilità nella turnazione e un aumento dello stipendio. Sì, proprio così. Nonostante sia una retribuzione d’oro rispetto a quella italiana, gli infermieri di lingua inglese chiedono di più.

Uno stipendio d’oro per gli infermieri professionali

Antonio De Palma, Presidente di Nursing Up, ha spiegato come la pandemia è stata una tragedia anche per gli operatori sanitari americani. I professionisti hanno messo in pericolo la loro vita ammalandosi più di ogni altro lavoratore essendo a contatto diretto con il virus. Ricordiamo che alcuni non ne sono usciti vivi esattamente come in Italia.

In USA, nel periodo di emergenza sanitaria non erano reperibili risorse, dispositivi di protezione personale e ospedali. Gli infermieri e i medici non bastavano come tutti gli operatori di assistenza sanitaria e chi c’era si è sacrificato per garantire il servizio ai numerosi pazienti. La domanda di personale è aumentata in modo esponenziale e per trovare personale, si è fatto ricorso a liberi professionisti nel settore infermieristico.

La crescente domanda ha fatto salire gli stipendi degli infermieri americani autonomi che sono arrivati a percepire fino a 4 mila dollari a settimana. Tale somma si può vedere osservando i dati presenti sulla piattaforma di lavoro in campo sanitario, Vivian Health. Tuttavia da dicembre 2022 la retribuzione è tornata a un livello inferiore facendo guadagnare agli infermieri privati 3.100 dollari settimanali nonostante le proteste e richieste di aumento. Una somma molto alta visto che si riferisce a solo 7 giorni di lavoro.

Quanto guadagna un infermiere in ospedale in USA

Gli infermieri professionali assunti in Hospital, invece, hanno un guadagno medio lordo di 77.500 dollari all’anno. Tradotto in euro si parla di 73 mila annuali, quindi una paga oraria pari a 38 dollari ovvero 34,83 euro all’ora.

Gli infermieri registrati, registered nurse RN, sono coloro che vantano una laurea oltre ad aver conseguito il titolo superando il NCLEX-RN. Il National Council Licensing Examination è una prova che stabilisce il livello minimo di competenza del candidato per essere ritenuto adeguato a fornire un’assistenza di base in piena sicurezza. In Italia è l’equivalente dell’infermiere professionale.

Non è tutto oro quello che luccica, analizziamo i dati

Antonio De Palma, però, specifica che non ci sono solo i lati positivi. Quella indicata è una retribuzione lorda a cui deve essere sottratto il 25% di tasse oltre ai contributi per la pensione, l’assicurazione sanitaria e ciò che serve per gli studi dei figli.

Inoltre un infermiere RN deve prestare servizio per almeno 200 ore mensili e il tempo che resta per la famiglia e la vita sociale è veramente ridotto. Inoltre chi ha bambini deve affrontare i costi di baby sitter o asili nido privati mentre lavora e per questo si resta fuori casa ancora di più, nel tentativo di coprire tutte le spese.

Facendo sui guadagni degli infermieri in USA, si può supporre una retribuzione di 50 mila dollari annuali (47 mila euro). Che si traducono con uno stipendio di circa 3900 euro netti al mese tolte le spese. Mentre gli infermieri in libera professione, si calcola un guadagno superiore a 100 mila dollari annuali.