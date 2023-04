Titoli di Stato, come ottenere il 220% da un investimento: guadagna subito!

Lo sapevi che oggi è possibile avere un rendimento netto pari al 220% acquistando uno specifico titolo di Stato? Il requisito essenziale è mantenerlo fino al termine previsto, ovvero fino alla data di scadenza.

Rispettando tali requisiti basta investire 75 mila euro per avere un guadagno di ben 240 mila euro effettuando una singola operazione di investimento. Come è possibile? Quale titolo di Stato si deve acquisire? Quando è la scadenza? Rispondiamo alle domande.

Opportunità di guadagno con le obbligazioni

Il mercato monetario che si è configurato oggi consente di usufruire di importanti opportunità di guadagno tramite investimenti anche minimi. L’investimento utile allo scopo è quello che si rivolge alle obbligazioni governative grazie al rialzo del tasso di interesse che hanno portato particolari titoli di Stato ad avere un rendimento dal 4% annuo lordo fino al 4,7%.

Una vera occasione dovuta alle decisioni prese dalla Banca centrale che ha rialzato i tassi dopo una pausa decennale ovvero dalla crisi finanziaria avvenuta nel 2012. Uno stallo del mercato con costo del denaro stabilizzato pressoché a zero come i tassi di interesse che, in alcune situazioni europee, sono risultati anche negativi.

Rialzo dei tassi di interesse ideale per investimenti, ma per poco

La condizione di mercato attuale rappresenta una vera opportunità per gli investitori, ma che avrà durata breve. Infatti ci si aspetta una discesa nel breve termine visti i primi segni di calo economico finanziario in contemporanea con l’indebolimento dovuto all’inflazione.

In proposito, la Banca Centrale Europea potrebbe agire con una riduzione significativa del costo del denaro e un calo dei tassi di interesse. In questo caso i Titoli di Stato caratterizzate da tasso fisso rappresentano una scappatoia per gli investitori in quanto mantengono gli stessi valori attuali anche in futuro con un notevole guadagno.

Come ottenere 240 mila euro con 75 mila euro con i Titoli di Stato

Sfruttando la situazione attuale è possibile ottenere un grande guadagno grazie ai tassi di interesse al 4,5% effettuando un investimento a lungo termine. In particolare se si acquistano Buoni del Tesoro poliennali ovvero con scadenza nel marzo 2072 ottenendo un rendimento pari al 22o% totale. Significa triplicare la somma investita nei BTP. Ma come funziona? In pratica i BTP che terminano la durata nel 2072 hanno un costo di 58,2 cent. attualmente, quindi comprandoli ora mantenendoli fino alla scadenza si ottiene un guadagno di circa 42 cent. in conto capitale.

Bisogna tenere anche conto, inoltre, che ogni anno viene pagato il 2,15% lordo calcolato sul valore nominale del Buono del Tesoro. Quindi per triplicare il capitale investito e far diventare 75 mila euro, 240 mila euro si devono acquistare BTP per la somma che si vuole investire e il ricavo sarà 165 mila euro di interessi maturati. La somma totale è pari al 220% del capitale iniziale. Un’occasione unica che non durerà a lungo.