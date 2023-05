Videocamere nascoste in albergo, ti spiano nel tuo privato: con questo trucco puoi scovarle

Se temi di essere spiato durante un tuo soggiorno in albergo o in una casa vacanza puoi verificare la presenza di telecamere nascoste con un piccolo escamotage

La tecnologia ha minato e non poco la nostra privacy, che in linea teorica dovrebbe essere un diritto tutelato dalla legge. Per questo è sempre bene stare attenti a ciò che si fa con i dispositivi tecnologici, visto che poi è quasi impossibile tornare indietro.

Al contempo però è necessario tenere alta l’attenzione anche quando si trascorre un soggiorno in albergo o in una casa vacanza. Il timore di essere spiati tramite delle telecamere nascoste è sempre molto alto, quindi per vivere la vacanza o comunque il soggiorno con maggiore serenità è preferibile fugare ogni dubbio.

Telecamere nascoste: in che modo si possono scovare

Stando ad un’indagine condotta nel 2019 da Airbnb, circa l’11% degli ospiti di alberghi e strutture ricettive affini avrebbe scoperto dei sistemi di telecamere nascosto nelle strutture affittate tramite la nota piattaforma. Chiaramente quest’ultima non c’entra nulla, essendo solo un veicolo per trovare delle sistemazioni di certo non può avere contezza di ciò che accade negli alloggi.

Ma come ci si può tutelare in questi casi? D’altronde quando si è in camera si passano anche nei momenti senza vestiti o magari si compiono attività intime che di certo non è piacevole condividere con il prossimo. L’agenzia russa di sicurezza Kaspersky ha dichiarato che si può effettuare un controllo efficace anche avvalendosi di un semplice smartphone.

In pratica utilizzando la torcia del telefono si può oscurare completamente la camera chiaramente schermando la luce esterna con tende, serrando o simili e spegnendo le luci interne. Inquadrando i possibili punti a rischio della stanza con la torcia e la fotocamera attive se l’immagine che ne verrà fuori mostrerà un bagliore sospetto è altamente probabile che ci sia una telecamera spia.

Secondo gli esperti di Kaspersky questo trucco funziona solo nei confronti di dispositivi con tecnologia a infrarossi. Al passo coi tempi ci sono anche diverse app che possono dare una mano a scovare “le spie”. Tra quelle gratuite spiccano Hidden Camera Detector, Glint Finder e Fing. Quest’ultima è italiana.

Tali app dovrebbero rilevare delle comunicazioni di rete non preventivate quelle appunto tra le videocamere e il router wireless a cui è connesso il nostro telefono. In ogni caso qualora si riscontri qualcosa del genere sarebbe opportuno chiedere delle spiegazioni. Avanzare una richiesta di risarcimento e avvertire le forze dell’ordine sono altri due passi da compiere simultaneamente.