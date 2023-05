Caf, quanto guadagnano gli operatori fiscali che ci lavorano (e chi li paga)

Andiamo a scoprire le competenze di queste figure sempre più ricercate sul mercato e quanto guadagnano mensilmente. Tutto quel che c’è da sapere

Lavorare in Caf può essere una buona opportunità per avere un post più o meno fisso e dei guadagni abbastanza soddisfacenti. D’altronde gli operatori fiscali che ci lavorano sono figure professionali con competenze specifiche, in grado di elaborare le dichiarazioni dei redditi, di effettuare gli adempimenti fiscali previsti dagli istituti di previdenza sociale solo per citarne alcune.

Ma perché questi profili sono così ricercati? Quali sono le skills che devono possedere? E soprattutto quanto riescono a portarsi a casa alla fine del mese? Tutti interrogativi che destano particolare curiosità soprattutto per chi studia economia o materie affini.

Operatore fiscale: mansioni, guadagni e cosa fare per poterlo diventare

In primis deve fornire assistenza fiscale sia ai lavoratori dipendenti sia ai pensionati. Chi lo svolge deve essere in grado di mediare con l’amministrazione finanziaria offrendo un servizio specializzato in materia fiscale. Per quanto concerne le principali mansioni si possono annoverare la catalogazione e l’esame dei documenti e delle informazioni da inserire negli archivi informatici, la compilazione e registrazione di documenti e il controllo dell’esattezza di dichiarazioni e modelli come il 730, il modello ISEE, il modello RED e il modello IMU.

Passando ai guadagni, secondo quanto riportato dal portale di ricerca lavoro Indeed lo stipendio di un operatore fiscale si aggira intorno ai 1.115 euro al mese. Infatti sia l’operatore CAF che l’operatore patronato rientrando nella categoria degli operatori fiscali, in Italia sono retribuiti con un salario medio di 1.100 euro al mese. L’oscillazione di retribuzione dipende sostanzialmente dal fatto che si lavora o meno come libero professionista o se si è assunti a tempo determinato o indeterminato da un Patronato.

Per poter diventare un operatore CAF, ai candidati interessati al posto di lavoro vengono richiesti alcuni requisiti piuttosto specifici. Eccoli nel dettaglio:

diploma di ragioneria o laurea in settore giuridico/economico,

conoscenza del settore tributario fiscale,

conoscenza del PC,

propensione al contatto con il pubblico.

In generale in questa fase storica l’operatore CAF è molto richiesto su tutto il territorio nazionale. D’altronde il servizio che viene offerto è indispensabile per le famiglie e i lavoratori. Infatti senza questo genere di competenze è praticamente impossibile avvicinarsi alla materia fiscale e tributaria. Si rischierebbe solo di incorrere in errori che andrebbero a ledere la propria situazione. Dunque, meglio avvalersi di persone esperte.