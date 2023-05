Whatsapp: il trucco semplice e veloce per geolocalizzare chi vuoi tu, puoi tenere tutti sotto controllo

Grazie a Whatsapp è possibile geolocalizzare un amico o un familiare grazie ad una tecnica che in pochi conosco. Ecco qual è nel dettaglio

Whatsapp è ormai il fulcro di quasi tutte le azioni che compiamo tramite smartphone. Al contrario di ciò che si pensa non serve solo per chattare o inviare contenuti multimediali, ma anche per effettuare delle videochiamate, ascoltare i vocali, creare avatar o sondaggi e condividere la posizione. Queste naturalmente sono solo alcune delle molteplici funzioni, ma in realtà ce n’è una che in pochissimi contemplano.

Infatti grazie alla nota app di messaggistica istantanea, si possono geolocalizzare i nostri contatti e in generale qualsiasi persona di cui ci interessa sapere l’esatto posizionamento in un preciso istante. Un’attività che suscita grandissima curiosità e per questo è bene sapere come si fa.

Come geolocalizzare attraverso Whatsapp: la spiegazione

Per compiere questa operazione bisogna avvalersi di un programma che agisce in piena autonomia come ad esempio IPLogger che consente identificando l’indirizzo IP dell’altra persona di capire dove si trova. Il sistema poi genera un link da inviare tramite Whatsapp al contatto da geolocalizzare.

Quando il destinatario cliccherà sul messaggio rivelerà la propria posizione senza nemmeno rendersene conto. Chiaramente occorre utilizzare con saggezza questo trucchetto per evitare di violare la privacy dell’altra persona e di andare in contro ad una denuncia. Si può sfruttare questo sistema ad esempio per fare una sorpresa ad un amico e al partner per raggiungerlo quando magari meno se lo aspetta.

Se invece anziché rilevare l’IP ci si avvale della VPN, ovvero una rete virtuale privata che crea una connessione di rete privata tra dispositivi Internet. A differenza di quanto accade con l’IP non è possibile conoscere il luogo esatto in cui si trova la persona di cui si vuole sapere la posizione. Anzi, si rischia la beffa visto che l’utente può scegliere un qualsiasi luogo del mondo proprio per sviare i “curiosi”.

In ogni caso è bene ribadire che che queste tecniche vanno utilizzate solo per raggiungere scopi legali e non per violare la privacy altrui. Non è possibile seguire qualcuno e mettere a rischio la sua sicurezza. Quindi, prima di avvalersene è meglio fare mente locale e ponderare al meglio questi aspetti. Dopo diventa difficile tornare indietro. Anzi si rischia di impelagarsi in qualcosa di estremamente difficoltoso da cui riemergere è abbastanza complicato. In ogni caso si tratta comunque di qualcosa di ingegnoso se utilizzato nel modo giusto.