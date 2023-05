La casa delle fate esiste davvero e si trova in Italia: la città che devi visitare almeno una volta

La casa delle fate è situata in un’importante città d’Italia in un edificio che fa sognare grande e piccini. Tutto quello che c’è da sapere in merito

Quando sentiamo parlare di “casa delle fate” pensiamo subito a qualche film o serie tv di cui queste creature puramente fantasiose sono protagoniste. Almeno in Italia non è affatto così. Infatti esiste davvero una costruzione del genere e si trova in una delle città più grandi e note del Bel Paese.

Vediamo quindi dove è situata per l’esattezza questa affascinante costruzione e in che modo ci si può arrivare. Chiaramente è bene precisarlo, all’interno non ci sono personaggi che richiamano a fate, nani o folletti. Per dirla come il noto rapper J-AX “è tutta scena”.

Casa delle fate: dove si trova e come raggiungerla

Il riferimento al noto cantante meneghino non è per niente casuale visto che la casa delle fate si trova proprio a Milano, per la precisione in zona San Siro, quartiere noto soprattutto per la presenza dello storico stadio Giuseppe Meazza, per l’ippodromo e per la sua affascinante Street Art. L’indirizzo esatto è Via Odescalchi.

Si tratta di uno degli edifici più originali e bizzarri di Milano, poiché il suo aspetto ricorda decisamente le abitazioni in cui si rifugiano le fate o altri esseri dalle sembianze simili. È un’abitazione pittoresca caratterizzata da tetti spioventi di color smeraldo e da piccole finestre arrotondate. In apparenza può sembrare quasi finta o magari può dare l’idea di una struttura destinata ad un parco giochi a tema, ma invece è reale e tangibile e per questo anche un po’ speciale.

Attorno a questa casa circolano anche diverse leggende metropolitane, il che mette quel pizzico di pepe in più alla vicenda. Tra le tante c’è anche quella secondo cui tra gli anni ’80 e ’90 questa casa fosse utilizzata come luogo di appuntamenti e che al suo interno ci fosse una grande piscina a forma di cuore.

Insomma, se fin da piccoli avete questo genere di passione e vi trovate a Milano non potete non farci un salto. Anche solo ammirarla a livello estetico è decisamente interessante vista la particolarità dei tetti e delle finestre. Purtroppo però non è possibile entrarci visto che si tratta di una proprietà privata. Al suo interno ci sono diversi appartamenti. Dunque una fortuna per pochi eletti e per chi ha la fortuna di avere amici o parenti che vi risiedono.