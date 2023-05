Quali sono le città italiane più amate dai turisti: la top 10 con qualche sorpresa

L’Italia può vantare un flusso di turisti internazionali piuttosto importante. Alcune delle nostre città sono amate ed apprezzate in tutto il mondo. Ecco quali sono le più apprezzate

Quanto è bella l’Italia. Lo pensiamo noi che la viviamo ma soprattutto i milioni di turisti stranieri che ogni anni visitano le nostre città e i nostri luoghi turistici di maggiore interesse. Ma quali sono quelle in cui i visitatori hanno lasciato il loro cuore dopo averle visitate?

A tal proposito la nota applicazione Preply ha stilato una classifica che prende in considerazione le recensioni sul web. In virtù di ciò andiamo a vedere quali sono le 10 città più amate dai turisti tra conferme e sorprese. Infatti se la presenza di alcune è piuttosto “scontata” quella di altre lo è sicuramente un po’ meno.

La top 10 delle città d’Italia più gradite ai turisti stranieri

In decima posizione c’è Lecce ribattezzata la Firenze del Sud per via del suo immenso patrimonio artistico con 18.166 recensioni di cui il 91% positive. Nona posizione per Milano metropoli vivace e ricca di storia e modernità. Sono circa 20.000 le recensioni inerenti il capoluogo lombardo con una percentuale di consensi favorevoli del 91,4%.

Ottava piazza per Venezia che con la sua conformazione unica al mondo ha ottenuto oltre 22.000 recensioni. D’altronde almeno una volta nella vita va visitata. Non capita tutti i giorni di potersi incuneare tra i suoi stretti vicoli e prendere il battello o la gondola al posto del taxi. Poco più su c’è Bologna con i suoi portici e una cucina a dir poco irresistibile. Salumi e formaggi sono di primissima qualità. Il tutto contornato dalle due Torri che sovrastano la città.

Sesto posto per Torino che con la sua eleganza e i suoi musei non tradisce mai. I corsi d’acqua (il Po’, il Dora, lo Stura e il Sangone) e la Mole la rendono ancor più particolare e danno quel tocco di classe e naturalezza che in una grande città dovrebbe sempre starci. La top five si apre con Roma. Il fascino della Città Eterna e i suoi oltre 2000 anni di storia le hanno fatto guadagnare circa 44.000 recensione di cui il 92,5% positive.

Al quarto posto troviamo Firenze, città d’arte per antonomasia. Seppur non sia molto grande accorpa talmente tante attrazioni che lasciano di sasso i turisti che giungono da ogni parte del globo pur di visitarla. Il terzo gradino del podio spetta a Napoli con 125.000 recensioni di cui il 93,7% positive. Solo il panorama sul Vesuvio e sul Golfo valgono il prezzo del biglietto a cui vanno aggiunte la canzone e il teatro napoletano.

Seconda piazza per Olbia che ha soddisfatto il 97% dei turisti che hanno avuto il piacere di poterla vedere. Al primo posto invece invece spicca Matera con il 98% delle recensioni positive. I suoi famosi Sassi dal 2019 (anno in cui è stata Capitale della Cultura) in poi sono stati in grado di suscitare emozioni intense a chiunque sia accorso nella città lucana.