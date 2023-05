Arriva “Stanze” la nuova frontiera dell’ospitalità: quanto costa e come funziona, geniale

Si tratta di un nuovo trend promosso da Airbnb sfruttabile anche in Italia. Andiamo a vedere come funziona e che risparmio consentirà di avere

La voglia di viaggiare torna a farsi sentire dopo gli anni del Covid caratterizzati dalle restrizioni. Per farlo però è necessario avere qualcosina da parte. Basta davvero poco infatti. Per il resto è necessaria solo tanta fantasia e voglia di scoprire.

Possono sembrare le solite frasi fatte o gli slogan di agenzie di viaggio ed invece è proprio così. L’importante è saper cogliere le occasioni per poter regalarsi una vacanza dignitosa e senza spese eccessive. Grazie ad una nuova frontiera del turismo è ancora più facile rispetto al passato.

“Airbnb Stanze”: tutte le novità della geniale trovata

Si tratta dell’opzione “Airbnb stanze”, l’ospitalità low cost che riporta un po’ la piattaforma americana alle antiche origini. Non è altro che una delle 50 nuove funzioni create sulla base dei desideri dei clienti e dei proprietari. Grazie a questa innovazione si potranno consultare oltre 1 milione di annunci con nuovi filtri e funzioni per la privacy che consente di alloggiare in stanze private con una spesa decisamente più contenuta rispetto a quella delle classiche strutture alberghiere.

Stando ai dati forniti proprio da Airbnb è tra le più popolari e al terzo posto tra le più prenotate. Coloro che optano maggiormente per questa soluzione sono i viaggiatori solitari o i giovanissimi. Secondo la piattaforma nel 2022 il prezzo medio per chi viaggia da solo o in coppia era di 100 dollari a notte. Più bassa la media in Italia che incluse tasse e commissioni si aggira sui 71 euro.

Al contempo sono aumentate del 90% le notti prenotate in stanze private rispetto al passato. Passando ai guadagni i cittadini del Bel Paese che hanno ospitato qualcuno presso una propria abitazione hanno avuto degli introiti di oltre 124mila euro con una media per stanza privata di più di 1.300 euro al mese.

Una sorta di reddito extra che in questa fase storica può aiutare e non poco a far quadrare il bilancio familiare e a far fronte all’inflazione galoppante. Per la prossima estate sono già 72mila i soggiorni pianificati in Italia su Airbnb. Le mete preferite sono Portoferraio (isola d’Elba), il Salento e Carloforte in Sardegna. Seguono Napoli, l’Isola del Giglio e Roma. Ma non è tutto. Airbnb è stata arricchita da altre funzioni piuttosto utili come il profilo dell’host che consentirà di scoprire maggiori informazioni sui ci apre le porte di casa o della stanza.