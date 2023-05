Prima di fare la spesa al supermercato ti conviene non bere caffè: la scoperta è spiazzante

Secondo una recente ricerca, sarebbe preferibile evitare l’assunzione di caffè prima di fare la spesa. Ecco il sorprendente perché.

Il caffè è, senza dubbio, tra le bevande più amate e consumate in tutto il mondo. Eppure, pare che la scienza ne sconsigli l’assunzione prima di fare la spesa al supermercato. La spiazzante scoperta arriva da un recente studio condotto dai ricercatori della University South of Florida, secondo i quali, bere caffè prima dello shopping influenzi notevolmente gli acquisti. In poche parole, i ricercatori hanno rilevato che chi assume caffeina prima di fare acquisti sarebbe portato a spendere di più.

Per ottenere i dati necessari all’analisi, gli studiosi hanno installato una macchina per il caffè espresso proprio davanti l’ingresso di negozi di casalinghi e di grandi magazzini, per offrire la bevanda ai clienti prima dello shopping.

Oltre 300 clienti hanno ricevuto una tazza di caffè in omaggio poco prima di darsi alle compere: circa la metà ha ordinato un normale caffè espresso, mentre il resto ha preferito un decaffeinato oppure della semplice acqua.

All’uscita poi, i clienti sono stati intervistati, scontrini alla mano. A questo punto, gli studiosi hanno potuto affermare che chi aveva assunto caffeina aveva acquistato il 30 per cento in più di articoli, con una spesa totale superiore del 50 per cento. Ma perché non conviene bere caffè prima dello shopping?

Perché è meglio evitare il caffè prima dello shopping? La spiazzante scoperta

Lo studio condotto dalla University South of Florida ha evidenziato come chi beve caffè, prima di fare acquisti, diventi un vero e proprio spendaccione, rispetto a chi non ne assume. Non solo! Perché secondo i ricercatori, i caffeinomani sarebbero portati a mettere nel carrello anche più articoli non essenziali, rispetto ad altri.

Lo stesso test è stato sottoposto a chi effettua acquisti online, utilizzando come campione 200 studenti. Tra i partecipanti, la metà aveva preso un normale caffè, mentre, il resto un caffè decaffeinato. Anche in questo caso, è emerso che chi aveva assunto caffeina era spinto ad acquistare oggetti in maniera più impulsiva, al contrario, gli altri prediligevano maggiormente oggetti utili e pratici. Ma perché chi assume caffeina risulta essere più spendaccione?

Secondo Dipayan Biswas, coordinatore del team che ha condotto la ricerca “La caffeina è un potente stimolante e rilascia dopamina nel cervello che eccita la mente e il corpo. Questo determina una condizione di maggiore energia corporea che aumenta l’impulsività e diminuisce l’autocontrollo. Bere caffè prima dello shopping porta quindi ad uno shopping più impulsivo, con un numero maggiore di articoli acquistati e una maggiore spesa”.