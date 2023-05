Stipendio di 1400 euro al mese: quanto prenderai di pensione | Il calcolo che scioglie ogni dubbio

La pensione è uno dei temi più delicati e importanti per quasi tutti i lavoratori in Italia. La maggior parte delle persone si chiede come potrà vivere dopo la fine della propria carriera lavorativa.

Uno dei fattori principali che influenzano la pensione è lo stipendio che si guadagna durante lo svolgimento della propria professione. Molti si chiedono a quanto ammonterà la pensione se lo stipendio medio è di 1400 euro mensili. Proviamo a calcolarla.

Calcolare la pensione futura in base allo stipendio

Il legame tra lo stipendio e la pensione La pensione è calcolata in base al sistema contributivo, il che significa che l’importo che riceverai dipenderà in gran parte dal tuo reddito da lavoro. Ciò significa che, in generale, più guadagna uno, più alta sarà la propria pensione.

Tuttavia, questo non significa che se hai uno stipendio medio-basso non potrai goderne una pensione dignitosa. Infatti, ci sono diversi fattori che influenzano l’importo dell’assegno pensionistico, tra cui l’età della persona al momento del pensionamento e il numero di anni di contributi versati.

A quanto ammonta la pensione se ora ho un stipendio di circa 1400 euro

Una domanda che viene posta spesso da chi teme di arrivare all’età pensionabile con un trattamento previdenziale troppo basso per vivere. Per capire meglio a quanto potrebbe ammontare l’assegno mensile della pensione di vecchiaia con uno stipendio medio.

Facciamo l’esempio di una persona che va in pensione a 67 anni. Se durante la sua carriera lavorativa ha guadagnato uno stipendio di 1.000 euro mensili netti, dovrebbe ricevere circa 800 euro di pensione.

Ma se il suo stipendio netto mensile, fosse di 1.400 euro, allora l’assegno della pensione di vecchiaia salirebbe a 1.200 euro mensili che potrebbero anche arrivare a 1.300 euro. Se invece un sessantasettenne con diritto alla pensione di vecchiaia, ha guadagnato con il suo lavoro 1.800 euro al mese, la pensione potrebbe raggiungere i 1.500 euro mensili.

Pensione di vecchiaia ordinaria o di altro genere

Il calcolo effettuato può cambiare nel tempo per nuove leggi e normative ma anche a causa di vari fattori che influenzano tale importo. Businessonline.it riporta ogni caso che potrebbe far cambiare l’importo dell’assegno mensile del trattamento previdenziale.

A influire sull’ammontare della pensione ci sono infatti alcuni elementi da tenere in considerazione, ad esempio Quota 100 per chi sceglie di andare in pensione anticipata. Questa scelta comporta dei tagli sulla cifra che sarà versata dall’INPS al pensionato. Inoltre ci possono essere tagli sull’importo per il numero basso di contributi versati oppure per l’inclusione dell’Opzione donna.