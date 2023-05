Voglia di voltare pagina? Scopri i 3 Paesi che ti pagano per andarci a vivere

Sembra troppo bello per essere vero, eppure, esistono Paesi dove pagano per andarci a vivere. Ecco dove potrebbe essere conveniente trasferirsi.

A chi ha voglia di dare una svolta alla propria vita e sta pensando di trasferirsi senza dare troppa importanza alla destinazione, potrebbe essere utile sapere che esistono diversi Paesi che pagano un sacco di soldi per trasferirsi lì.

No, non è uno scherzo, questi tre Paesi ti pagano per andarci a vivere! Tra l’altro si tratta di posti davvero incantevoli, in giro per il mondo, ma anche in Italia. Sei curioso di scoprire quali sono le città che ti pagano per viverci? Allo scoprile nel prossimo paragrafo.

I 3 Paesi che ti pagano per andarci a vivere

Può capitare di aver voglia di voltare pagina e cambiare vita, magari trasferirsi altrove senza dare troppa importanza alla destinazione. Ebbene, allora può essere utile conoscere le tre città che offrono tanti soldi per trasferirsi lì e viverci.

Il primo è Albinenn un incantevole borgo della Svizzera. Il paesino si trova a poco meno di 100 km dal confine con l’Italia ed è uno dei borghi più belli della Svizzera. Tuttavia, il villaggio è scarsamente popolato, Albinen conta poco più di 240 abitanti, per cui, si ritrova a combattere contro lo spopolamento. Per questo motivo, con lo scopo di attirare l’attenzione di nuovi potenziali abitanti, il Comune del Canton Vallese ha lanciato una proposta piuttosto allettante. Il comune è disposto a finanziare fino a 60 mila euro a chi sceglie di costruire una casa lì per andarci a vivere. Il secondo paese è Pressicce Acquarica, un piccolo comune in provincia di Lecce. L’amministrazione, con l’intento di contrastare il problema dell’invecchiamento della popolazione e di recuperare alcune tipologie di immobili, si impegna a pagare ogni persona fino a 30 mila euro per trasferirsi lì. A tal proposito, è stato aperto un bando al quale è possibile partecipare fino al 30 settembre 2023: 100 mila euro le risorse disponibili per la prima edizione.

Il terzo Paese che offre tanti soldi per andarci a vivere si trova in Grecia. In particolare, si tratta di una paradisiaca isola a Sud del Peloponneso, circondata da meravigliose acque blu e mozzafiato scogliere che svettano verso il cielo. Tuttavia, questa perla della Grecia è alla ricerca di abitanti, attualmente infatti, ne conta solo 50. Per invogliare il trasferimento delle persone, le istituzioni locali offrono una casa, un appezzamento di terra e 500 euro al mese per tre anni. Insomma, se stai pensando di cambiare vita, potresti partire da uno di questi meravigliosi luoghi, dove oltretutto sono disposti a pagarti se decidi di andarci ad abitare!