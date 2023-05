Bancomat, conosci il trucco del tasto 9? Scoprirlo significherà dire addio alle truffe

Sono ancora in pochi a conoscere il trucco del tasto 9 agli sportelli ATM. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e perché può essere utile saperlo.

Al giorno d’oggi, tutti o quasi posseggono una carta prepagata. Del resto, è un comodo ed utile strumento di pagamento che, tra le altre cose, permette di fare acquisti online in tutta sicurezza. Tra l’altro hanno dei costi di gestione minimi ed offrono la possibilità di avere un IBAN sul quale è possibile farsi accreditare lo stipendio, la pensione o ricevere pagamenti durante viaggi all’estero.

Scegliendo poi, una carta prepagata targata Poste Italiane, si ha la possibilità di usufruire di un trucco davvero molto utile, quando ci occorre recarci allo sportello ATM per un prelievo. Come molti sanno, quando si preleva del denaro allo sportello automatico, non mancano i pericoli, ed è fondamentale essere prudenti, per non cadere nella trappola di qualche malintenzionato.

Molto frequente, ad esempio, è il trucco della moneta. In buona sostanza, con lo scopo di distrarre il povero malcapitato, un delinquente lancia una moneta a terra, mentre un complice scambia una carta contraffatta con quella inserita, per poter prosciugare il conto in pochi minuti. Fortunatamente, grazie al trucco introdotto da Poste Italiane sarà possibile sfuggire a questa truffa, basterà premere il tasto 9 della tastiera. Nelle prossime righe scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché è così utile.

Bancomat: il trucco del tasto 9

Visto il continuo aumento delle truffe agli sportelli ATM, il Gruppo Poste Italiane sempre molto attento alle esigenze ed alla sicurezza dei propri clienti, ha pensato di includere una nuova utile opzione. Si tratta del “cardless mode” ed attualmente è disponibile in 7 mila bancomat dell’azienda.

La novità consente il prelievo di contanti senza la necessità di avere con sé la carta. Infatti, per prelevare basterà il proprio smartphone. Utilizzare il nuovo servizio è semplicissimo ed alla portata di tutti. Sarà sufficiente accedere all’applicazione BancoPosta o PosteID e premere il tasto 9 dalla tastiera dello sportello. A questo punto, comparirà sullo schermo un QRCode da inquadrare per poter accedere al proprio conto. Una volta selezionata la carta si potrà procedere normalmente allo sportello, inserendo le informazioni richieste.

Insomma, una mossa intelligente per evitare spiacevoli truffe allo sportello e che, oltretutto, consente un notevole risparmio di tempo. Ricordiamo, infine, che grazie all’apposita applicazione, il Gruppo Poste Italiane consente ai propri utenti di controllare i conti dal proprio smartphone, anche comodamente seduti sul divano di casa!