Esenzione bollo auto, scrive l’Agenzia delle entrate: non ci sono più dubbi | Ditelo anche agli altri

Immatricolazione dell’auto: quando è possibile non pagare il bollo?

Pagare il bollo auto è obbligatorio per chiunque sia in possesso di un veicolo. Esso è in effetti una tassa automobilistica che viene versata alla regioni di competenza da tutti i proprietari. Un tempo questa imposta era definita tassa di circolazione.

Il bollo può essere facilmente calcolato online su svariati siti a cui ci si può connettere con l’identità Spid, e anche sul sito dell’Agenzia delle entrate vi è la possibilità di calcolarlo e di pagarlo. Ma se il bollo è obbligatorio, in quali casi è possibile parlare invece di un’esenzione?

A svelarlo è la recentissima risposta dell’Agenzia delle entrate a un interpello.

Chi è esente: la normativa e i chiarimenti dell’AdE

La Risposta n. 128 dell’AdE, pubblicata il 15 maggio 2023, fornisce numerosi informazioni sulle modalità di pagamento ed esenzione dal bollo automobilistico. L’intera pubblicazione si può consultare gratuitamente sul sito stesso dell’Agenzia.

A quanto pare la totale esenzione dal bollo auto è possibile, ma solo in un caso specifico. Quando tutti i costi di immatricolazione dell’auto e tasse accessorie saranno fatturati a un soggetto a cui si applica l’iva, allora lo stesso sarà esentato completamente dal pagamento del bollo.

Dunque è l’imposta sul valore aggiunto a fare la differenza, poiché se il soggetto pagante è detentore di partita iva, allora i costi sono fatturabili con iva e la tassazione avrà l’esenzione. Il chiarimento dell’Ade si abbina quindi perfettamente al precedente D.P.R. 642/1972, in cui si aggiungono anche alcuni dettagli da non tralasciare:

in caso di fattura emessa a soggetto con partita iva, si può assicurare l’esenzione del bollo, ma si dovrà riportare esplicitamente in fattura la motivazione della suddetta, con una specifica dicitura ;

; tutte le operazioni che invece rientrano nella categoria di quelle che non sono soggette a iva vedranno applicato regolarmente il bollo, ma solo qualora la tassazione sia superiore a 77,47 euro.

Come pagare il giusto importo senza commettere errori

Se nonostante i chiarimenti normativi non credi di avere tutte le informazioni a te necessarie, consulta il sito dell’Agenzia delle entrate e leggi le risposte online ai quesiti inerenti l’argomento. Tieniti aggiornato e consulta il tuo assicuratore, il quale potrà indirizzarti sulla corretta via.

Inoltre ti consigliamo di calcolare online il tuo bollo da pagare, in modo da non incappare in errori indesiderati. Pochi semplici passaggi e un sistema automatizzato ti fornirà la risposta. Ti basterà inserire targa del veicolo e anno di immatricolazione e il gioco è fatto.