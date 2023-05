Tessera sanitaria, cosa fare se è scaduta e avete bisogno di assistenza: lo spiega l’Agenzia delle Entrate

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è un’apposita sezione dedicata alla Tessera Sanitaria, dove spiega cosa fare se è scaduta o quando avete bisogno di assistenza. Di seguito tutti i dettagli.

Come molti già sapranno, la tessera sanitaria è un documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale e attesta l’iscrizione al Servizio sanitario Nazionale (SNN). La tessera contiene il codice – numero dell’assistito, utile ad effettuare la scelta o il cambio del medico di Medicina Generale, oppure, ad ottenere autorizzazioni e certificazioni ai fini sanitari.

In più, la tessera sanitaria è dotata di microchip (visibile nella parte frontale del documento), che le attribuisce la valenza di “Carta Nazionale dei Servizi” (CNS), dunque, consente l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. In buona sostanza, proprio come lo SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE), garantisce il riconoscimento sicuro dell’identità del soggetto e tutela la privacy quando si accede ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Insomma, un documento molto importante per i cittadini italiani. Proprio per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un vademecum con tutte le informazioni necessarie, qualora dovessero sorgere problemi con la Tessera Sanitaria. Ad esempio, come comportarsi in caso di furto, smarrimento e scadenza o se avete bisogno di assistenza.

Tessera Sanitaria: cosa fare in caso di problemi

Come abbiamo visto, la tessera sanitaria è un documento molto importante, per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una Guida con tutte le risposte alle domande più frequenti degli utenti, specificando anche quali comportamenti adottare in caso di problemi. Ad esempio, nel caso in cui la tessera sanitaria dovesse contenere errori nei dati anagrafici indicati, l’ente suggerisce di rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presentando un documento d’identità valido. Chi è in possesso di SPID, CIE o CNS può chiedere la rettifica dei dati anche comodamente online direttamente sul portale dedicato.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del documento, è possibile chiederne un duplicato, ricordando che, nei primi due casi, è necessario presentare denuncia alle autorità competenti. Anche in questo caso, sono previste diverse modalità per richiedere la tessera sanitaria: online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, presentando richiesta alla propria ASL, presso qualsiasi ufficio Agenzia delle Entrate, oppure, utilizzando il servizio web sul portale “Sistema tessera sanitaria”.

Quando, invece, si ha la necessità di assistenza sanitaria, ma la tessera sanitaria è scaduta, è bene sapere che le prestazioni sono comunque garantite con la presentazione della ricetta rossa o di quella elettronica nazionale. Qualora, il cittadino dovesse recarsi all’estero, ma ancora non ha ricevuto la nuova tessera sanitaria, basterà rivolgersi alla propria ASL e chiedere un certificato sostitutivo della Tessera Europea Malattia (T.E.A.M).