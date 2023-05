Gratta e vinci, quante possibilità hai di vincere se spendi dai 2 ai 5 euro | La classifica dei più ‘fortunati’

I tagliandini da grattare fanno impazzire gli italiani e restano saldamente tra i giochi preferiti nel nostro Paese. Ma quante possibilità ci sono di vincere?

I Gratta e Vinci sono tra i giochi preferiti dagli italiani ed ogni giorno sono diversi milioni i tagliandini grattati con la speranza di trovare quello vincente. Ma i Gratta e Vinci non sono tutti uguali, differiscono per formato, disegni, prezzo, premi e, soprattutto, per le probabilità di vincita che offrono.

Per chi non lo sapesse, infatti, ci sono alcuni tagliandini da grattare che hanno probabilità più alte di far vincere dei premi, rispetto ad altri. Spesso, anche Gratta e Vinci con lo stesso prezzo non offrono le stesse possibilità e ce ne sono alcuni più fortunati di altri. In altre parole, non tutti i Gratta e Vinci da 5 euro offrono, ad esempio, l’8% di probabilità di vincere.

E’ la stessa Agenzia delle Dogane e Accise a svelare la classifica dei più ‘fortunati’.

Gratta e vinci: la classifica dei più ‘fortunati’

Sono tantissimi i Gratta e Vinci disponibili sul mercato, con le più svariate modalità di gioco e di prezzo. Per tale ragione, sono in molti a chiedersi “quali sono i Gratta e Vinci più vincenti e fortunati?” oppure “tra i tanti disponibili, quale conviene scegliere?”. A dare una risposta a questa domanda è la stessa Agenzia delle Dogane e Accise. Agimeg ha controllato tutte le probabilità di vincita dei diversi Gratta e Vinci, attualmente, in commercio. Come molti sanno, infatti, sul retro dei tagliandini da grattare sono riportate le probabilità di vincita a seconda delle varie categorie di premio. Tanto per fare un esempio, il tagliando ‘Vinci in Grande’ offre una possibilità di vincita ogni 4,03 tagliandi. Peccato, però, che si tratti di un biglietto da 25 euro. Pertanto, proviamo a scendere con i prezzi e considerare quelli venduti a 2, 3 e 5 euro.

Tra i tagliandini da due euro più fortunati, ovvero, che offrono una maggiore possibilità di vincere, New Turista per 10 anni. Il biglietto offre una possibilità su 8,52 di vincita. Considerando i Gratta e Vinci da tre euro, il migliore è Le ricchezze di Eldorado, con 1 ogni 6,44.

Per chi ama i biglietti da 5 euro, può essere utile sapere che le maggiori possibilità di portare a casa un premio le offre Nuovo Battaglia Navale. Attualmente, infatti, nessun tagliando venduto allo stesso prezzo, batte il suo 1 biglietto ogni 6,44. Insomma, più aumenta il costo del biglietto e più aumentano le probabilità di essere baciati dalla fortuna.