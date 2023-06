Bollette telefoniche, l’addebito nascosto che quasi tutti ignorano | Controlla se è ancora presente

Spesso le bollette contengono addebiti nascosti a cui nessuno, o quasi, fa caso. Ecco a cosa è meglio prestare attenzione per non buttare via i propri soldi.

Sono diverse le spese nascoste che possono essere contenute nella bolletta telefonica. Tra queste, certamente, l’onere per la fornitura degli elenchi telefonici. Infatti, anche se in molti pensano che la mancata ricezione delle Pagine Bianche, non comporti l’addebito per la consegna, spesso non è proprio così!

Normalmente, il postino posiziona le pile di elenchi telefonici, davanti all’indirizzo, per facilitarne il ritiro a tutti. Tuttavia, questa tecnica non sempre garantisce all’utente di poter ritirare la propria copia di Pagine Bianche. In più, come molti sanno, il servizio di consegna dell’elenco telefonico ha un costo.

L’addebito, riportato tra le voci in bolletta, può variare a seconda dell’operatore che offre il servizio, ma normalmente ammonta a circa 4 euro all’anno. Senza dubbio, una spesa irrisoria ma sostenuta per un servizio per molti inutile, considerati i più rapidi ed efficienti metodi alternativi offerti da internet, per la ricerca dei numeri di telefono. Le principali associazioni dei consumatori hanno evidenziato come, fra tutti, Telecom tenda ad imporre questa tassa ai propri clienti. Alla luce di questo, vediamo il procedimento, passo per passo, per richiedere la disdetta del servizio.

Elenchi telefonici: come disdire il servizio

Le nuove tecnologie hanno fatto sparire gli elenchi telefonici dalle case di molti italiani. Eppure, in molti casi, questo costo continua ad essere addebitato in bolletta. Qualora, dovesse essere così, è necessario procedere alla risoluzione.

Secondo diverse associazioni dei consumatori, sarebbero i clienti Telecom i più vessati da questo onere inutile, sebbene di piccolo importo. Sarebbe stato notato, dai clienti più attenti, l’addebito specifico per la consegna annuale dell’elenco telefonico, nella bolletta dettagliata di gennaio. Tale addebito ammonterebbe a 3,90 euro. Si tratta di una spesa non obbligatoria, pertanto, può essere annullata. Come?

Innanzitutto, è necessario notificare a Tim o al proprio supervisore la decisione di rifiutare il servizio di consegna dell’elenco telefonico. La cancellazione è completamente gratuita. Basta contattare telefonicamente il servizio clienti della linea fissa (numero 187). In alternativa, è possibile inviare una comunicazione scritta presso l’indirizzo di Telecom Italia riportato in fattura, o anche inviare un fax al numero verde 800 000 187. L’iter è sostanzialmente lo stesso anche in caso di operatore diverso da Telecom. Ad ogni modo, è preferibile contattare il numero verde del proprio operatore è chiedere informazioni sulla procedura di cancellazione del servizio di consegna Pagine Bianche.

Chi, al contrario, fosse interessato a ricevere l’elenco, può farne richiesta direttamente all’ufficio competente chiamando il numero 800.00.12.56.