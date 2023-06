Saldi estivi al via: tutte le date e le raccomandazioni per un acquisto senza pensieri

Il momento più atteso dagli amanti dello shopping è alle porte, infatti, è previsto per domenica 2 luglio lo start ai saldi estivi 2023. Ecco il calendario regione per regione e le raccomandazioni per un acquisto senza pensieri.

E’ partito il countdown per i saldi estivi 2023. Mancano solo pochi giorni e, finalmente, gli amanti dello shopping potranno dare libero sfogo alla loro grande passione, con la speranza di risparmiare qualche euro. Lo start è previsto per domenica 2 luglio in quasi tutta Italia, con la Regione Sicilia e le province di Trento e Bolzano che anticipano di un giorno (1° luglio). Questo il calendario dei saldi estivi venti-ventitré, in base alle informazioni riportate da Confcommercio:

• Abruzzo 2 luglio – 31 agosto

• Basilicata 2 luglio – 2 settembre

• Calabria 2 luglio – 1 settembre

• Campania 3 luglio – 31 agosto

• Emilia Romagna 2 luglio – 31 agosto

• Friuli Venezia Giulia 2 luglio – 30 settembre

• Lazio 2 luglio – 13 agosto

• Liguria 2 luglio – 16 agosto

• Lombardia 2 luglio – 31 agosto

• Marche 2 luglio – 1 settembre

• Molise 2 luglio – 31 agosto

• Piemonte 2 luglio – 28 agosto

• Puglia 2 luglio – 15 settembre

• Sardegna 2 luglio – 3 settembre

• Sicilia 1 luglio – 15 settembre

• Toscana 2 luglio – 31 agosto

• Umbria 2 luglio – 31 agosto

• Valle d’Aosta 2 luglio 30 settembre

• Veneto 2 luglio – 31 agosto

• Trento e Provincia per 60 giorni

• Provincia di Bolzano 1 luglio – 8 agosto

Con l’avvio dei saldi, ovviamente, arrivano le solite raccomandazioni da parte di Codacons per aiutare i consumatori ad affrontare nel migliore dei modi il periodo dei saldi. Ecco gli accorgimenti da seguire per evitare brutte sorprese e fare acquisti senza pensieri.

Saldi estivi: le raccomandazioni per un acquisto senza pensieri

Proprio come dice un vecchio detto “non è sempre oro quel che luccica”! Allo stesso modo, non sempre i prezzi sbandierati durante i saldi sono effettivamente veri affari. Fortunatamente, a venire in soccorso dei consumatori c’è Codacons che, come di consueto, a dispensato qualche consiglio utile ad evitare brutte sorprese e ad acquistare in tutta sicurezza.

Il primo suggerimento è di andare in giro per negozi qualche giorno prima dell’inizio dei saldi, individuare gli articoli che interessano e segnarsi il prezzo. In questo modo, sarà possibile verificare che lo sconto previsto sia stato effettivamente applicato.

Per evitare di spendere un capitale, meglio fissare un budget e magari stilare una lista di ciò che realmente occorre. L’associazione dei consumatori raccomanda poi alla prudenza, soprattutto, quando vengono pubblicizzati sconti esagerati, potrebbero nascondere articoli non proprio nuovi. A tal proposito, è consigliato privilegiare i negozi di fiducia o che, comunque, espongano il prezzo in modo chiaro e ben leggibile. Insomma, shopping sì, ma occhio alle fregature! E se doveste sentire puzza di bruciato, meglio rivolgersi subito al Codacons oppure ai vigli urbani.