Bonus zanzariere 2023: quali sono le condizioni per ottenere la detrazione

Anche quest’anno è stato confermata l’agevolazione per chi ha intenzione di installare dei dispositivi per proteggersi da questi fastidiosi insetti. Ecco come funziona

Il caldo estivo ci impone di passare diverse ore della giornata con le finestre aperte. Un particolare che però non lascia in dote solo aspetti positivi. Certo passa più aria e la casa è più luminosa, ma al contempo possono entrare gli insetti in particolar modo le zanzare, che in questa fase proliferano a livelli ingenti.

Per questo non è raro passare le notti insonni per via del loro rumore o peggio ancora delle loro punture. Capita non di rado di svegliarsi con i segni del loro losco “lavoro”. Installare delle zanzariere ormai è diventato un obbligo e non più una scelta. Naturalmente hanno un costo che però si può ammortizzare grazie ad un’importante agevolazione.

Bonus zanzariere 2023: a chi spetta e come richiederlo

Si tratta del bonus zanzariere confermato anche per quest’anno. La misura è strettamente collegata all’ecobonus nato per migliorare l’efficienza energetica degli immobili e consiste in una detrazione fiscale del 50% nella dichiarazione dei redditi. Per poterla ottenere basta mettere nell’anno di riferimento delle zanzariere con schermatura solare, ovvero quelle che consentono di mantenere la temperatura all’interno dell’abitazione.

La spesa massima compresa nel bonus zanzariere è di 60.000 euro e deve essere necessariamente fatta entro il 31 dicembre 2023. Per accedere all’incentivo è necessario avere un diritto reale sull’immobile a prescindere dalla sua destinazione, commerciale o privato che sia. Non tutte le zanzariere sono detraibili. La normativa stabilisce che la potrà avere solo chi installa le zanzariere in maniera fissa e solo se queste sono montati ex novo e non dove erano in precedenza.

Per richiedere l’ammortizzatore bisogna rivolgersi all’Eneca, agenzia nazionale per l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Chiaramente vanno allegati tutti i documenti necessari ed è tassativo il pagamento con sistemi tracciabili come il bonifico parlante o il bonifico postale e bancario.

L’erogazione della detrazione Irpef o Ires avviene in un lasso di tempo complessivo di 10 anni in rate di pari importo. Dunque non resta che sbrigarsi visto che metterle in tutta casa non è propriamente un compito semplice a livello economico. Potendosi avvalere di questo aiuta si può risolvere il problema e debellare le tanto odiate zanzare e al contempo evitare spese folli. D’altronde non è lecito sapere da ora se l’opportunità sarà estesa anche al 2024 e quindi nel dubbio è meglio farlo ora.