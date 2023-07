Il Banco dei pegni più richiesto d’Italia si trova a Brescia: che cosa cercano di vendere

Un Banco dei pegni riscuote un enorme successo: l’afflusso è cresciuto enormemente quest’anno

Il Banco dei pegni è un’istituzione molto antica in Italia, risalente addirittura a molti secoli fa. Di recente, esso è stato sostituito dai cosiddetti Compro oro, sparsi in tutta la penisola e che spesso hanno anche una fama poco edificante. Tuttavia esistono ancora al giorno d’oggi alcuni Banchi dei pegni, tappa obbligata per chi ha necessità di ricevere immediatamente credito, ottenendo liquidità in cambio di un oggetto prezioso.

La funzione di questi banchi è infatti quella di accettare oggetti preziosi, che siano gioielli o suppellettili di valore, e rilasciare in cambio un pagamento al cliente. In questo modo il negozio “tiene in pegno” l’oggetto ed è autorizzato a metterlo in vendita, ma si consente la possibilità a chi lo ha ceduto di tornare a ricomprarselo, cioè a riscattarlo nuovamente.

Nonostante sia caduta quasi in disuso la pratica di rivolgersi ai banchi dei pegni, ve ne sono alcuni molto attivi. In particolare pare sia Brescia la città in cui riscuote maggiore successo.

Quali sono le cifre di Brescia?

A Brescia in Piazza della Repubblica 14 si trova Pronto Pegno, un banco dei pegni ormai divenuto celebre. Nell’ultimo anno le richieste si sono addirittura triplicate, arrivando a raggiungere i 3 milioni di euro di impieghi nel credito sul pegno. Le richieste ormai sono davvero vaste e originali. Addirittura qualcuno ha portato un’aspirapolvere completamente ricoperta d’oro, mentre un cliente ha presentato una snuff bottle decorata con orpelli preziosi.

Insomma il via vai in Piazza della Repubblica è continuo. A dimostrarlo è un’analisi condotta da Kruso Kapital sulla filiale bresciana, che ha dimostrato che rispetto all’anno 2022, nel 2023 Pronto pegno avrebbe addirittura aumentato del 95% le sue richieste. Il numero di polizze è di 2.200 mentre i clienti all’attivo sarebbero al momento circa 1.100.

Lo studio di Kruso Kapital indica che il 30% dei clienti che si rivolgono al banco bresciano lo fa per un uso quotidiano di credito, mentre un’altrettanta alta percentuale utilizza Pronto pegni per far fronte alle spese familiari e alle tasse.

Quali sono le altre filiali di Pronto pegno?

Pronto pegno è presente anche in altre città italiane, anche se è a Brescia che raggiunge standard così alti. Nello specifico è presente nelle seguenti città:

Milano

Napoli

Torino

Roma

Parma

Palermo

Asti

Civitavecchia

Mestre

Rimini

Pisa

Firenze

Livorno.