Autovelox, in quali città si fanno più multe: il primo posto è insospettabile

Con il nuovo codice della strada ci sarà un impiego più corretto degli autovelox. Nel frattempo ecco quali sono i comuni più multati in Italia

Il Governo ha annunciato di recente delle nuove regole per quanto concerne gli autovelox. Le nuove normative si inseriscono all’interno della revisione del Codice della Strada attuata attraverso un nuovo DDL in lavorazione. Stando alle anticipazioni fornite dal ministro Salvini, le innovazioni punteranno tutto sulla prevenzione.

Ci saranno delle regole per monopattini, neopatentati e ciclisti. Non si prevede tolleranza per chi assume alcol e droghe alla guida e chi si distrae con il cellulare. Ciò che però sta più a cuore ai cittadini è sicuramente la situazione degli autovelox.

I comuni più multati per eccesso di velocità

Anche secondo quanto dichiarato da Salvini devono avere una funzione di salvaguardia della sicurezza e quindi devono essere usati per quello scopo e non per arricchire le casse dei Comuni. Per effetto di ciò è importante uniformare gli autovelox a livello nazionale in modo che servano al loro scopo e vengano impiegati nella maniera più lecita possibile e solo se è veramente necessario.

Infatti alle volte vengono impiegati in zone dove non ce ne sarebbe propriamente bisogno e ciò comporta inevitabilmente un aumento delle multe. In diverse parti d’Italia le sanzioni per eccesso di velocità documentate dagli autovelox sono davvero molto numerose.

Un’analisi condotta da Facile.it ha portato alla luce i Comuni che lo scorso anno hanno guadagnato di più grazie alle multe per eccesso di velocità. Al primo posto c’è una città difficilmente pronosticabile, ovvero Firenze che ha guadagnato ben 23,2 milioni di euro. Segue Milano (sicuramente più ipotizzabile) con 13 milioni e poi c’è Genova con 11 milioni.

Il risultato non cambia per quanto concerne la prima posizione nemmeno se si commisurano il numero dei veicoli circolanti in queste città con il numero di multe prodotte. I guidatori fiorentini spendono mediamente 85 euro a testa per pagare queste sanzioni contro i 78 euro di quelli di Grosseto che sono al secondo posto. Chiude il podio di questa particolare classifica Rieti dove i conducenti pagano 54 euro a testa per le multe dovute ad un’andatura più sostenuta.

Se si va a guardare il rapporto multe/conducenti il premio va dato senz’altro ai guidatori milanesi che con 174 euro a testa hanno il primato italiano. A prescindere da questi numeri il problema della velocità e della sicurezza rimane, per questo ben venga l’introduzione del Nuovo Codice della Strada.