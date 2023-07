I lavori strapagati che si possono fare in smart working | Senza laurea

Ecco alcuni mestieri che si possono svolgere comodamente da casa e che non richiedono alcun tipo di laurea. Vediamo quali sono e che guadagni possono portare

Lavorare in smart working è ormai sempre più frequente e in futuro sembra che questa possibilità sia destinata a diventare dominante nel panorama lavorativo. Sono tantissime le persone allettate da questa prospettiva che consente di poter gestire meglio il proprio tempo e ridurre notevolmente i costi dei trasporti e dei pasti.

L’aspetto ancor più interessante è che tante mansioni che si possono svolgere da remoto sono alla portata anche di chi non ha conseguito una laurea, il che non è proprio un particolare di poco conto. Anche i guadagni possono essere di un certo peso. A tal proposito ecco i lavori che si possono fare in smart working senza avere alcun tipo di laurea.

I mestieri remunerativi da poter fare senza prendere la laurea

Si parte con il gestore di trasporti, stoccaggio e distribuzione. Essendo un lavoro di pianificazione si può fare comodamente al pc e non è necessario nemmeno un diploma di scuola superiore. Il salario medio è di circa 87.000 euro all’anno.

Poco al di sotto ci sono i 72.000 euro annui del responsabile e coordinatore degli addetti alle vendite non al dettaglio. Ha il compito di coordinare l’attività dei dipendenti di un’azienda che smercia prodotti all’ingrosso. Non poteva mancare l’agente immobiliare. Basta pensare che negli Usa ci sono circa 42.000 agenti che hanno dei guadagni di circa 68.000 euro annui.

Incredibile ma vero negli Stati Uniti per diventare direttore di un ufficio postale non serve la laurea. Basta un diploma di scuola superiore. Retribuzione? Pressappoco sui 65.000 euro all’anno. Per chi invece è più pratico e vuole solo passare all’incasso, gestire proprietà ed immobili può essere la soluzione ideale. Si può arrivare anche ad introiti di circa 60.000 euro all’anno.

Un’altra mansione che fa parte di quelle che si possono svolgere senza necessaria presenza fisica è il rappresentate di vendita. La paga media all’anno è di poco al di sotto dei 60.000 euro. Stessi salari per i periti assicurativi, gli agenti assicurativi e gli assistenti amministrativi.

Scendendo ma di poco troviamo i responsabili dei dipendenti d’ufficio con circa 50.000 euro di ricavi e i responsabili dei lavoratori nei trasporti e nel movimento materiali. Piuttosto affascinante è il mestiere di detective investigativo che negli States paga circa 48.00 euro. Chiudono gli impiegati delle agenzie di intermediazione con uno stipendio di 46.000 euro.