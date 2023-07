Cibo italiano migliore al mondo? Non per tutti: ecco la clamorosa critica di un personaggio di spicco

Si tratta di un esponente politico straniero che ha dichiarato che le pietanze italiane e francesi non sono poi così buone come spesso si dice

Uno dei motivi di maggiore vanto del Bel Paese è sicuramente il cibo. D’altronde i riscontri sono oggettivi e non c’è un angolo del mondo in cui non ci sia un tentativo di “copiare” le nostre specialità, spesso con risultati piuttosto discutibili. Non tutti però la pensano così. C’è anche chi non gradisce.

Problemi suoi verrebbe da dire. Questo è poco ma sicuro, ma fa comunque scalpore pensare che le critiche siano arrivate da un personaggio di spicco della politica internazionale che con tutto il rispetto proviene da un paese che non ha di certo una tradizione culinaria invidiabile e allettante.

Lula, il presidente brasiliano contro gli alimenti nostrani: “Cibo terribile e porzioni piccole”

Si tratta del presidente brasiliano Lula che durante le visite diplomatiche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro degli esteri francese Emmanuel Macron in cui è stato invitato a pranzo ha avuto non poco da ridire. Per onore di cronaca anche i nostri “cugini” transalpini hanno un forte seguito all’estero per quanto concerne la cucina. Insomma una vera e propria cantonata verrebbe da dire.

A riportare le parole di Lula è stato il Washington Post e come già ampiamente detto non sono state per niente tenere: “Il cibo è terribile e le porzioni sono troppo piccole. Tutto è limitato. Non c’è un vassoio per scegliere e prendere quello che vuoi. Tutto è molto sofisticato e alle volte non sappiamo nemmeno cosa sia”.

Il portale statunitense ha chiesto una replica ai due politici che non hanno però voluto rispondere. D’altronde c’è poco da dire, i trend parlano chiaro. Nel mondo è di gran lunga più semplice trovare posti dove cucinano cibo italiano e francese piuttosto che brasiliano. Poi naturalmente ognuno ha le sue preferenze, ma denigrare così le tradizioni di un paese appare almeno un po’ scortese.

Lula ha poi aggiunto: “Posso mangiare in tutto il mondo (a quanto pare non è propriamente così), ma quando torno a casa un po’ di fagioli con riso, una bistecca e due uova fritte per me sono il miglior piatto al mondo”. Nell’intervista ha poi dichiarato che vorrebbe che questi cibi siano dispensati ai leader politici che visitano il Brasile. Ha poi concluso ironizzando sul fatto che sia tornato vivo a casa. Insomma, una pessima pubblicità che lascia comunque il tempo trova visti i suoi gusti culinari così poco fantasiosi.