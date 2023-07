Vacanze estive luglio 2023: i numeri rispetto allo scorso anno e le mete più gettonate dagli italiani

Andiamo a vedere il trend per quanto riguarda le vacanze estive di quest’anno rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Scopriamo inoltre quali sono le destinazioni preferite

Famiglie italiane in crisi? La realtà dice questo, ma nonostante ciò nessuno ha intenzione di rinunciare alle vacanze estive. Passato giugno che non ha visto molti cittadini spostarsi, luglio sembra decisamente più frenetico sotto questo punto di vista. A testimoniarlo sono i numeri dell’indagine di Coldiretti.

Circa 15,6 milioni di italiani hanno deciso di andare in vacanza a luglio, il che significa che c’è un incremento dell’1% rispetto allo medesimo periodo dello scorso anno. Un dato ancora più incoraggiante è che c’è una netta preferenza verso le mete nazionali. I motivi naturalmente sono soggettivi, ma questa rinnovata voglia di scoprire il Bel Paese è decisamente positiva.

Vacanze luglio 2023: il raffronto con lo scorso anno e i luoghi con maggiore affluenza

Il 29% però, circa 1 su 3 ha però deciso di prenotare per mete estere. Un trend dettato dalla voglia di andare al mare all’insegna del risparmio visto che località come Spagna e Grecia hanno prezzi più bassi rispetto all’Italia. C’è anche chi però non è un fan della bella stagione e magari emigra in posti un po’ più freschi come il Nord Europa.

Tornando in Italia però è piuttosto emblematica la classifica stilata da Jetcost.it che ha fatto chiarezza sulle località italiane preferite dai vacanzieri per il mese di luglio. Al primo posto non c’è un posto di mare come si potrebbe immaginare, bensì Roma. La Capitale seppur sia piuttosto afosa non perde mai il suo fascino, anzi a quanto pare raddoppia.

Sulla stessa scia c’è Milano. La città della moda e dello shopping si svuota per quanto concerne i residenti e ciò favorisce l’afflusso dei turisti che possono godersela con maggiore tranquillità. Al terzo gradino del podio troviamo la prima città di mare, ovvero Jesolo che propone anche una vita notturna che attira molti giovani da tutta Italia.

Discorso simile per Gallipoli, Lignano Sabbiadoro e Riccione che occupano rispettivamente la quarta, la settima e la nona piazza. Capri al quinto posto, Lampedusa al sesto e San Vito Lo Capo al decimo rappresentano invece delle autentiche perle ricche di fascino naturale. All’ottavo posto in mezzo a tutto questo mare c’è una città probabilmente inaspettata. Si tratta di Reggio Emilia, territorio apprezzato e rinomato per le sue eccellenze enogastronomiche diventate famose in tutte il mondo.