Vacanze, in spiaggia non puoi più farlo: multa a tre zeri per chi sbaglia ancora

Quando si va in spiaggia ci sono delle regole ben precise da rispettare. In particolare, c’è una cosa che è meglio non fare, per evitare una salata multa a tre zeri! Ecco di cosa si tratta.

Una passione che accomuna grandi e piccini quando si va al mare è, senza dubbio, passeggiare sul bagnasciuga e curiosare tra gli strani oggetti presenti sulla sabbia. Un’abitudine, che di primo acchito, potrebbe sembrare innocua, ma che di questi tempi è meglio non praticare per evitare di incappare in una salatissima multa.

Potrebbe capitare, infatti, di imbattersi in particolarissimi “pezzi” che ricordano tanto la plastica, ma che in realtà di plastica non si tratta. Stiamo parlando delle uova di un mollusco chiamato Neverita Josephinia.

Queste uova, si presentano di forma semicircolare e dai bordi ondulati, molto simili a pezzi di plastica, e anche se non sono facili da distinguere ad un primo sguardo, di artificiale non hanno un bel nulla e toccarle potrebbe costare davvero caro!

Multa a tre zeri per chi tocca le uova di Neverita Josephinia

La Neverite Josephinia è tra i gasteropodi più diffusi nei mari italiani. Il suo guscio si presenta di colore marrone, coperto da diverse righe e ricorda molto quello delle chiocciole. Normalmente, vive su fondi bassi e proprio lì le femmine depongono le loro uova, verso la fine della primavera e in estate. Per tale ragione, capita spesso, passeggiando sul bagnasciuga, di imbattersi in questi “pezzi” che, ad una prima occhiata, potrebbero sembrare plastica, ma che di finto non hanno proprio un bel nulla. Anzi, toccarle potrebbe costare davvero caro!

Possono essere diverse centinaia le uova della Nevertita Josephinia, ammassate in particolarissimi nastri sabbiosi. “Gli ammassi di uova sono unistratificati, disposti all’interno di un nastro semicircolare lungo circa 6 cm e largo 3, con il margine inferiore ondulato, costruito da sabbia agglutinata da un muco secreto dall’animale stesso” spiega la pagine Scienze naturali.

Il mollusco, e le sue uova, può essere rinvenuto con grande facilità, soprattutto, nel Mar Adriatico, ma non è escluso che lo si possa trovare anche in altre zone caratterizzate da acque calme e ricche di nutrimento. Ad ogni modo, se passeggiando in spiaggia, dovessi incontrare queste meravigliose uova, è meglio non toccarle. Infatti, sebbene abbiano una struttura molto solida, meglio non prenderle mai tra le mani, questo perché al contatto potrebbero subire un’alterazione ed essere irrimediabilmente danneggiate. Per cui, se ti capita di trovare le uova di Neverita Josephinia in prossimità della riva o in una zona di passaggio dei bagnanti, ammirale ma a distanza e con rispetto!