NASpI 2023, come ottenere l’indennità di disoccupazione online | La guida dettagliata

Non tutti lo sanno, ma chi ha diritto al sussidio di disoccupazione, ha la possibilità di inoltrare la domanda anche comodamente online. Ecco tutte le informazioni sulla nuova procedura.

NASpI significa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” ed è l’indennità di disoccupazione, riconosciuta mensilmente agli ex lavoratori con contratto subordinato che, involontariamente, hanno perso l’occupazione. Potremmo definire la NASpI come un sostegno economico mensile a cui ha diritto chi, non per sua volontà, ha perso il lavoro.

Questo contributo economico, è stato istituito dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015, sostituendo ASpI e mini – AspI. Affinché venga riconosciuta l’erogazione mensile dell’assegno di disoccupazione è necessario soddisfare determinati requisiti previsti dalla Legge, in più, per accedere alla NASpI, i disoccupati aventi diritto, devono presentare una apposita domanda.

Proprio, in merito alla procedura da seguire per presentare richiesta di NASpI, ricordiamo che dal 21 aprile 2023, è possibile accedere alla misura con un nuovo sistema digitalizzato, una sorta di NASpI Precompilata, che ne semplifica notevolmente la procedura.

NASpI 2023: come presentare la domanda online

Come abbiamo anticipato, la NASpI viene riconosciuta in caso di stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del lavoro. Per chiedere il sussidio, occorre inoltre, che siano state maturate almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’evento di disoccupazione e avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

In genere, l’importo della NASpI corrisponde al 75% della retribuzione media fino a un massimo di 1.470.99 euro al mese, erogati per un periodo variabile in base all’età e ai contributi versati.

La domanda di disoccupazione deve essere presentata online, direttamente sul portale dell’INPS, entro 68 giorni dalla data dell’evento che ha causato il diritto alla prestazione. Dall’area “Servizi online” o dalla home page del sito INPS, basterà seguire il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI; indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – domanda” (per il cittadino). Per accedere al servizio sarà necessario autenticarsi con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2. In alternativa, è possibile autenticarsi tramite Carta Nazionale dei Servizi (NS) oppure Carta di Identità Elettronica (CIE). Una volta completato l’accesso, sarà possibile verificare i dati già presenti nella domanda di NASpI Precompilata, effettuare eventuali correzioni e, successivamente, cliccare su Invia domanda. Per chi ne avesse necessità ricordiamo che, per inoltrare l’istanza è possibile rivolgersi anche al contact center o chiedere il supporto di un ente di patronato.