La classifica delle auto più rubate d’Italia: al primo posto c’è una vera e propria insospettabile

Secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato per l’anno 2022 la macchina più rubata è un modello piuttosto diffuso. I numeri però hanno portato alla luce altri particolari a dir poco preoccupanti

I furti di auto in Italia sono sempre più in aumento e spesso non si riesce più a ritrovarle. Ogni giorno ne spariscono circa 330 tra auto, moto e mezzi pesanti. Le regioni più a rischio sono Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia.

Un furto su quattro avviene in Campania mentre nel Lazio i malviventi sono decisamente più abili a far perdere le tracce dei mezzi rubati. In generale nell’ultima decade si è registrato un costante aumento ed è stata superata la soglia del milione. Per quanto riguarda il 2022 la situazione non è tanto migliore.

Auto più rubate in Italia: la classifica completa

I dati che rilasciato la Polizia Stradale sono abbastanza emblematici e raccontano di un’Italia abbastanza insicura sotto questo punto di vista. Sono oltre 123.000 i veicoli rubati lo scorso anno. Un fenomeno che ha coinvolto diverse categorie di veicoli compresi SUV, scooter, furgoni e mezzi pesanti. Per i veicoli a quattro ruote il dato si attesta a poco meno di 90.000.

Il 33% dei furti che riguardano autovetture e SUV dotati di chiavi contactless viene effettuato attraverso l’utilizzo di un dispositivo tecnologico. Questo apparecchio riesce ad eludere il proprietario in soli 30 secondi, anche quando quest’ultimo crede di essere al sicuro. Due mezzi su tre non si ritrovano più e solitamente vengono indirizzati verso mercati esteri o utilizzati per alimentare il business dei pezzi di ricambio.

Ma quali sono i modelli maggiormente a rischio, ovvero quelli più rubati nel Bel Paese? La classifica del 2022 non presenta grandi cambiamenti rispetto a quella dell’anno precedente e al primo posto c’è la Fiat Panda. Può sembrare incredibile, ma è così. Sono 11.942 i furti inerenti questa vettura (praticamente più di uno su dieci).

A seguire ci sono la Fiat 500 (8.698), la Fiat Punto (5.444), la Lancia Ypisilon (3.918) e dall’Alfa Romeo Giulietta (1.658). In sesta piazza troviamo la Volkswagen Golf con 1.427 furti che supera la Smart Fortwo Coupé (1.408). A completare questa “speciale” top ten ci sono la Renault Clio (1.388), la Ford Fiesta (1.157) e l’Opel Corsa (910). Tra le auto esposte a rischi ci sono anche le 500 Abarth e le auto storiche come la Lancia Delta Integrale. Ciò che lascia davvero molte perplessità è la situazione della Panda. Probabilmente dà meno nell’occhio rubarla ed è un’auto più pratica. Fatto sta che in pochi lo avrebbero detto.