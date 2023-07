Fare soldi senza emigrare dall’altra parte del mondo: in questo paese europeo puoi farlo

Una ben nota realtà del vecchio continente consente di poter avere degli introiti piuttosto importanti e di non allontanarsi più di tanto dall’Italia

Quante volte nei discorsi tra amici abbiamo detto “voglio fare i soldi”. Alle volte quasi senza cognizione di causa, ma fatto sta che è una sorta di desiderio innato delle persone. Alle volte però per realizzare questo sogno è necessario andare dall’altra parte del mondo in paradisi fiscali dove i guadagni sono buoni e le tassazioni non elevate.

Chi però è disposto ad emigrare senza però allontanarsi troppo potrebbe optare per un paese del centro Europa dove gli stipendi sono piuttosto allettanti, basti pensare che quello più basso ammonta a 3.000 euro al mese (per l’esattezza 2.936 euro). Cifre che da noi si guadagnano forse dopo 20 anni di carriera.

Qual è la nazione europea con il salario minimo più alto

Per chi non lo avesse ancora capito stiamo parlando del Lussemburgo che si trova al confine con Francia, Belgio e Germania. In questo paese si fa distinzione tra lavori per chi ha oltre 18 anni e altri lavori regolamentati diversi e svolti dai minori di 18 anni. Chiaramente la maggior parte di coloro che lavorano nel territorio lussemburghese guadagnano decisamente di più.

Stando ai dati riportati dal portale Salary Explorer la paga media mensile in Lussemburgo è di circa 4.500 euro. Seppur sia un paese molto piccolo ospita una notevole quantità di attività economiche, sedi bancarie e di altre aziende nel settore assicurativo e industriale. Ragion per cui è considerato tra i migliori luoghi dell’intero pianeta per chi cerca un lavoro con una paga più alta.

Se però si prende in considerazione la retribuzione oraria il paese che offre di più in tal senso è la Svizzera. Stando alle leggi elvetiche il salario minimo per un’ora di lavoro è di 23,90 franchi svizzeri (circa 24,20 euro). Quindi chi lavora 40 ore alla settimana guadagna di gran lunga più di 3.000 euro al mese.

Dunque, Lussemburgo e Svizzera sono dei posti ideali per chi vuole fare un salto di qualità a livello economico. A ciò va aggiunto che consentono di poter tornare in Italia con una certa facilità, il che non è male per chi proprio non ne vuole sapere di togliere definitivamente le radici dal luogo in cui è nato e cresciuto. Chiaramente va considerato anche lo stile di vita di queste nazioni che ovviamente è molto più alto e oneroso di quello del Bel Paese. Insomma, serve anche una buona dose di lungimiranza per cercare di avere il massimo dei profitti.