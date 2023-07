Se sei il “peggior turista del mondo” puoi vincere una vacanza gratis in un luogo incontaminato

La curiosa iniziativa permette di soggiornare per una settimana in un posto di montagna spettacolare e rinomato del Bel Paese. Tutti i dettagli della “straordinaria” proposta

Si può vincere una vacanza per i propri demeriti? A quanto pare si. Basta candidarsi alle selezioni per il “peggiore turista del mondo”. Può sembrare qualcosa di strano e cervellotico, ma in realtà il tutto fa parte di un progetto di sensibilizzazione e promozione.

Una campagna che prende il nome di “Recharge Nature” che ha come intento quello di rilanciare il territorio delle Dolomiti Bellunesi tramite un contest tanto originale quanto innovativo. Andiamo a scoprire di più su questa ghiotta opportunità.

Come candidarsi e ottenere la possibilità di fare questa fantastica esperienza

Un altro grande obiettivo è quello di porre l’attenzione sul cambiamento climatico che sulle Alpi è più rapido rispetto al resto del pianeta. D’altronde le zone alte secondo il sesto Assessment Report di IPCC sono uno dei settori più vulnerabili in assoluto. Per questo è importante educare i viaggiatori ad essere più responsabili attraverso piccole azioni quotidiane.

Di fatto “Recharge Nature” mette in palio la possibilità di vivere in maniera del tutto gratuita una “vacanza estrema”, ovvero cinque giorni nella natura selvaggia per comprendere l’impatto delle proprie azioni tramite un’esperienza fuori dalla propria comfort zone. Chi vincerà si aggiudicherà un soggiorno nel piccolo villaggio di Bramezza che ad oggi ha un solo residente.

Per chi non lo conoscesse, si trova alle pendici del monte Sasso Bianco che si affaccia sul lago di Alleghe e guarda il monte Civetta. Il peggior turista del mondo potrà contare solo su fonti energetiche reperibili in natura. Coltiverà la terra e mangerà solo cibi a chilometro zero. Inoltre incontrerà la comunità locale per conoscere la fragilità del territorio montano attraverso i racconti e le esperienze di chi lo vive tutti i giorni.

Insomma, una sorta di “stage” che può aiutare a prendere coscienza dei propri comportamenti poco responsabili che sommati a quelli delle altre persone contribuiscono ad aggravare la situazione del nostro pianeta. Imparando a conoscere le azioni da eliminare in futuro si potrà viaggiare in modo più consapevole e rispettoso.

Per candidarsi c’è tempo fino al 30 luglio sul sito Recharge Nature. Bisogna inserire i propri dati e rispondere ad un questionario. Chi vuole può anche inviare un breve video di presentazione che pur non essendo obbligatoria è fortemente consigliato. Deve essere di massimo 1 minuto e in formato MP4.