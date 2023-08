Invalidità, è possibile acquistare un ventilatore usufruendo delle agevolazioni 104? Cosa prevede la Legge

Con l’aumento delle temperature sorge la necessità, soprattutto per le persone affette da grave disabilità, di rinfrescare gli ambienti della propria casa. Ma è possibile acquistare un ventilatore usufruendo delle agevolazioni 104?

La Legge 104 del 1992 nasce con lo scopo di rispondere alle speciali esigenze delle persone affette da disabilità e di sancirne il pieno diritto a realizzarsi e autodeterminarsi, con libertà ed indipendenza. A tal proposito, prevede anche una serie di benefici ed agevolazioni in favore dei disabili e dei familiari che li assistono. Infatti, la legge 104, permette di ottenere non solo permessi e congedi retribuiti dal lavoro, ma anche degli sgravi fiscali.

Proprio in merito alle agevolazioni fiscali, viene riconosciuta ai titolari 104 e i loro caregiver, la possibilità di usufruire di detrazioni e deduzioni per determinate tipologie di spese sostenute. Basti pensare, ad esempio, alle detrazioni previste per l’acquisto di veicoli, pari al 19% sulla spesa sostenuta con IVA al 4% ed esenzione del bollo auto e dell’imposta per il passaggio di proprietà.

La legge 104 dà diritto alla detrazione del 19% e all’IVA al 4% anziché al 22%, anche sull’acquisto di dispositivi informatici e sussidi tecnici. Nello specifico, il Ministero delle Finanze ha chiarito quali sono i dispositivi per i quali è possibile ottenere il beneficio. L’articolo 2, comma 1, stabilisce che: “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. In altre parole, un disabile ha diritto alle agevolazioni 104 sull’acquisto di computer, telefoni, tablet o altri strumenti informatici, ma anche sull’acquisto di un ventilatore. Vediamo come ottenere l’agevolazione per l’acquisto di un ventilatore.

Agevolazioni 104: come richiederle per l’acquisto di un ventilatore

Come abbiamo appena visto, la legge 104 prevede delle agevolazioni anche sull’acquisto di un ventilatore. Discorso diverso è l’acquisto di un condizionatore d’aria, che secondo l’Agenzia delle Entrate non rientra tra i dispositivi tecnici e informatici acquistabili con agevolazioni della Legge 104.

Ecco quanto si legge nella risoluzione numero 57 del 3 maggio 2005: “I condizionatori non rientrano tra i ‘sussidi tecnici e informatici’ volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all’art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Insomma, per l’acquisto di condizionatori ad aria non è possibile usufruire delle agevolazioni 104, mentre, il beneficio è previsto per l’acquisto di un ventilatore, a patto che, venga dimostrato il collegamento funzionale tra la malattia o la menomazione della persona disabile e l’apparecchio in questione.

Per tale ragione, per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario presentare una serie di documenti al momento dell’acquisto. Nello specifico, occorre fornire: la certificazione del medico ASL che autorizza l’acquisto dell’apparecchio funzionale, il verbale che attesti il grado dello stato invalidante.