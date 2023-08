Tirate fuori tutte le lire che avete in casa: qui le accetteranno, si pagherà così

Il sogno di tornare a pagare in lire sarà realtà per una notte. Una geniale trovata che sta già riscuotendo un notevole successo. Tutti i dettagli di questa peculiare iniziativa

“Ah quando c’era lira”. Quante volte avete sentito dire ai vostri genitori o ai vostri nonni questa frase. Un’era che naturalmente non potrà più tornare. Ormai sono circa 21 anni che la moneta unica ha fatto capolino in Europa con pochissimi paesi contenti (la Germania su tutti) e tanti altri che invece hanno pagato dazio.

Tra questi oltre al caso emblematico della Grecia c’è anche l’Italia visto che da allora sono aumentati i prezzi in maniera considerevole. Basti pensare che ciò che prima costava 1.000 lire adesso costa 1 euro (che corrispondono a circa 2.000 lire).

Ritorno alla Lira: la data da cerchiare sul calendario

Molti cittadini negli anni hanno inneggiato ad un ritorno del vecchio conio, ma per svariati motivi ciò non è possibile. L’Euro per quanto sia stato deleterio sotto diversi punti di vista ha però aperto ad un mercato diverso in cui non c’è bisogno di cambiare la moneta quando si va in viaggio in giro per il vecchio continente.

Chiaramente anche per quanto concerne gli affari risulta essere un vantaggio. Il problema principale però riguarda gli stipendi che si sono dimezzati con il cambio valuta. Dunque non resta che adattarsi a questa situazione che purtroppo per molti è piuttosto complicata.

Al contempo però chi vuole fare un tuffo nel passato e ha voglia di lasciarsi andare nuovamente all’ebrezza di “pagare in lire” potrà farlo attraverso uno speciale evento. Il 9 agosto infatti a San Benedetto del Tronto si svolgerà “La notte della Lira”. Nella circostanza sarà possibile fare acquisti con i prezzi in lire, anche se adattati ai costi odierni. C’è comunque la possibilità di beneficiare di qualche sconto.

A rendere il tutto ancor più vintage sarà il sottofondo di musica dal vivo che suoneranno brani celebri che hanno entusiasmato nel corso degli anni ’80. Si esibiranno artisti del calibro di Fiordaliso, Jo Squillo, Viola Valentino, Alan Sorrenti, Marco Ferradini e Sandy Marton. Inoltre ci sarà un omaggio a Raffaella Carrà, che sarà celebrata grazie all0interpretazione di Serena De Bari di “Amici”.

Dunque un vero e proprio tuffo nel passato per chi ha vissuto quell’epoca d’oro, in cui l’Italia versava in condizioni economiche diametralmente opposte rispetto a quelle odierne. Un modo anche per far capire ai Millennials i notevoli cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni.