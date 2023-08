Attenzione alla disposizione dei prodotti al supermercato: ecco come vogliono farti spendere di più

Al contrario di quanto si pensa la disposizione dei prodotti al supermercato rispecchia una logica ben precisa che ha come fine quello di portare il cliente a restare il più a lungo possibile nel supermercato

Quando ci si reca al supermercato per fare la spesa non sempre si fa caso alle disposizioni dei vari prodotti. Chi ha un occhio attento però difficilmente si lascia sfuggire questi particolari, che hanno un ruolo determinante nelle scelte di moltissimi consumatori.

Infatti, se l’acqua è posizionata in una specifica parte e il pane da un’altra non si tratta di una mera casualità, bensì di una strategia ben delineata di shelf marketing. Ad esempio vi siete mai chiesti perché l’acqua, il vino e ad altre bibite sono spesso in fondo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Acqua e vino in ultima posizione e caramelle nei pressi delle casse: ecco il perché

In pratica, i liquidi chiaramente hanno un peso maggiore e riempire il carrello con prodotti più pesanti significherebbe fare uno sforzo maggiore durante la spese. Ciò porterebbe l’avventore del supermercato a comprare meno cose. Invece con questo posizionamento si prendono le bevande solo in ultima istanza per poi dirigersi alle casse.

Inoltre visto che le casse d’acqua, di vino o di qualsiasi altra bibita occupano spazio nel carrello è sempre più opportuno prendere prima prodotti di altro genere e poi questi sopracitati. Si tratta di una questione puramente psicologica. Meglio mettere nel carrello tutto ciò che vediamo senza che la mancanza di spazio possa influenzare l’andamento della spesa.

Passando agli snack e alle caramelle messi appositamente nei pressi delle casse è bene sapere che sono appositamente lì per una ragione ben specifica. Dopo aver comprato e visto generi alimentari di ogni tipo può venire una certa acquolina e vedere cioccolate o cose simili mentre si fa la file per espletare le procedure di pagamento può essere deleterio.

Solo i duri di stomaco o chi è un po’ più parsimonioso riesce a resistere. Molti altri cadono nella rete e finiscono per acquistare anche qualche barretta di cioccolata o dei pacchettini di caramelle che magari non avrebbe preso. Queste sono solo alcune delle tecniche adottate dai gestori dei supermercati. Un’altra che non è troppo favorevole per il consumatore è quella di posizionare i prodotti in offerta negli scaffali alti e quelli che costano di più a vista d’occhio. Solo i più lungimiranti andranno a vedere le differenze di prezzo e magari opteranno per l’articolo più economico e che in quel momento risulta più conveniente.