La preziosa moneta da 1 centesimo, potresti avere un tesoro nascosto in casa | Trova l’errore

C’è una moneta da 1 centesimo davvero preziosa, potresti averla in casa senza sapere che vale una vera e propria fortuna. Impara a riconoscerla.

Le monetine in centesimi di euro non ispirano grande simpatia, ma il mondo della numismatica, talvolta, riserva interessanti sorprese. Tante sono le monete che ad occhio poco esperto potrebbero sembrare insignificanti, ma che in realtà valgono un vero e proprio tesoro.

Questo significa che qualcuno potrebbe diventare ricco di punto in bianco anche grazie ad una piccola moneta da un centesimo. Proprio così, esiste una moneta da 1 centesimo che vale una fortuna e potrebbe essere proprio in casa tua, dimenticata nel portafogli o in un cassetto.

Ovviamente si tratta di un esemplare particolarmente raro, dunque, difficile da reperire in giro, perché coniata con degli errori e ritirate velocemente dalla circolazione. Insomma, in giro ci sono pochissimi esemplari, ragion per cui, sono tantissimi i collezionisti che farebbero follie pur di averne uno.

La preziosa moneta da 1 centesimo: come riconoscerla

Tra le monete da un centesimo ce n’è una particolarmente rara perché è caratterizzata da un errore di conio. Si tratta di una moneta ambitissima da collezionisti ed appassionati di numismatica per questo raggiunge un valore pazzesco.

L’esemplare è facilmente riconoscibile perché raffigura al dritto la Mole Antonelliana, che è l’immagine di quella da due centesimi, mentre, la moneta corretta dovrebbe riportare Castel del Monte in Puglia. La moneta da un centesimo che riporta tale errore vale diverse migliaia di euro. Molto rara e di gran valore anche la moneta da 1 centesimo tedesca. Questa moneta è stata, per errore, coniata con lo stampo da 10 centesimi e riporta disegni diversi da quelli soliti. Su una delle facce, infatti, è raffigurato un ramoscello di quercia, anziché la Porta di Brandeburgo. L’esemplare ha ricevuto una quotazione numismatica letteralmente da capogiro. E’ stato quotato la bellezza di 400 mila euro, ma non è escluso che il suo valore cresca nel tempo. Ovviamente, è molto importante che l’esemplare sia conservato in ottime condizioni, o come si dice in gergo in condizioni Fior di Conio. Una moneta che presenta graffi o segni di usura, potrebbe veder precipitare il suo valore, viceversa, il valore di un esemplare in buone o, meglio, in ottime condizioni schizza letteralmente alle stelle.

In ogni caso, il nostro consiglio è di controllare bene tra i cassetti o nel porta spicci, potreste aver conservato un grande tesoro!