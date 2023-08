Lavoro, quali sono i mestieri più pagati per i diplomati | Occhio sono retribuzioni a tre zeri

Sono diverse le attività lavorative che possono essere svolte anche da chi possiede solo il diploma e che offrono ottime retribuzioni. Scopriamo quali sono i mestieri più pagati per i diplomati.

Senza dubbio, essere in possesso di una laurea offre molti sbocchi lavorativi e, per moltissime carriere risulta addirittura indispensabile. Tuttavia, sono diversi i mestieri che offrono una significativa retribuzione anche per i diplomati.

Questi mestieri interessano diversi ambiti e vanno dal commercio all’artigianato, tra quelli che ci vengono in mente, anche i mestieri legati al mondo dell’informatica e gli intramontabili mestieri manuali.

Spesso svolgere una di queste attività lavorative offre la possibilità di portarsi a casa stipendi che superno anche la media nazionale di retribuzione. Pertanto, andiamo al sodo e vediamo quali sono i lavori più pagati se hai solo il diploma.

I lavori più pagati per i diplomati

Anche se il pensiero comune dice il contrario, non sempre occorre avere una laurea per ottenere un lavoro ben retribuito. Proprio come viene fuori dai dati forniti dalla Comunità Europea, esistono numerosi lavori che non richiedono una laurea e hanno uno stipendio medio annuo superiore a 50 mila euro.

Tra i lavori più pagati per i diplomati, quello del pilota commerciale. Per svolgere questo tipo di attività basta solo il diploma di scuola superiore o equivalente, ma la notizia sensazionale è che un pilota commerciale guadagna mediamente 120 mila euro all’anno. Nella classifica dei lavori più pagati senza diploma segue il gestore di trasporto, stoccaggio e distribuzione con una retribuzione annua pari a 95 mila euro. Interessante anche lo stipendio degli operatori, distributori e spedizionieri di centrali elettriche che si portano a casa circa 85 mila euro all’anno. Molte posizioni lavorative ben pagate vengono offerte anche nel settore informatico. Basti pensare all’e-commerce manager, la cui retribuzione oscilla tra i 30 mila e gli 80 mila euro all’anno o i digital marketing manager che possono raggiungere i 100 mila euro annui.

Ma senza andare troppo lontano, si potrebbe optare per uno di quei mestieri intramontabili come il calzolaio, il tappezziere, il pittore e decoratore che guadagnano mediamente tra i mille e i 2 mila euro netti al mese. Insomma, se studiare non è propriamente il tuo forte e dopo il diploma hai voglia di lanciarti subito nel mondo del lavoro, è bene tenere a mente che le scelte sono davvero tantissime e molto spesso davvero molto ben retribuite.