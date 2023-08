Quanti passi al giorno sono necessari per condurre una vita sana e felice? La nuova ricerca ti sorprenderà

Un lavoro di ricerca condotto in Polonia ha svelato quanti passi al giorno sono necessari per ridurre il rischio di morte prematura. Tutte le curiosità in merito

Camminare è salutare per l’essere umano, ma spesso per pigrizia e mancanza di tempo si dedica poco tempo a questa importante attività. Diversi medici e nutrizionisti consigliano sempre ai propri pazienti di lasciarsi andare ad una sana camminata giornaliera ma sulla durata i pareri sono piuttosto discrepanti.

Spesso capita di leggere sul web che la quantità di passi da fare in un giorno vanno dagli 8.000 ai 10.000, che corrispondono a circa 5-6 km. Probabilmente troppi sia per le vecchie generazioni che per le nuove che non sembrano troppo propense a fare sforzi extra.

Passi al giorno indispensabili: sono meno di quanto ci si possa aspettare

Una nuova ricerca polacca e riportata dal noto tabloid inglese The Guardian ha dimostrato che anche solo 3.967 passi al giorno riducono il rischio di morte prematura per qualsiasi causa e se fai solo 2.337 puoi diminuire anche il rischio di decesso per malattie cardiovascolari.

Detta in questi termini basta andare in un negozio che abbia una grande quantità di gradini ed il gioco è fatto. Fare di più è comunque un viatico migliore per la propria salute. Ogni 1.000 passi in più al di sopra di questa soglia sono stati associati ad una riduzione del 15% del rischio di morte prematura per qualsiasi causa.

Il professore di cardiologia Maciej Banach che ha guidato questo interessante progetto (rivedendo anche 17 studi precedenti in materia) in sintesi ha affermato che più si cammina è meglio è. Ma non si tratta dell’unico approfondimento interessante in materia.

Una recente lavoro condotto dall’Università di Cambridge ha scoperto che 11 minuti di camminata veloce potrebbero essere fondamentali per prevenire una morte prematura su dieci. Al contempo anche fare esercizio fisico può essere propedeutico in tal senso. I dati dei fitness tracker (braccialetti elettronici che tracciano i parametri vitali e monitorano le performance durante l’allenamento) testimoniano invece che anche pochi esercizi svolti intensamente possono rinvigorire la salute cardiaca.

Possono andar bene anche attività quotidiane come salire le scale, correre verso l’autobus o portare la pesanti buste della spesa a casa. Dei grandi classici che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni che magari ci tolgono del tempo da dedicare allo sport praticato in maniera classica. Ad ogni modo tutto sta nel lasciarsi alle spalle quell’indolenza che spesso ci attanaglia anche senza motivo.