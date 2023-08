Forse il tuo partner ti sta tradendo: i segnali più sorprendenti secondo i terapisti

Spesso le persone fedifraghe hanno degli atteggiamenti che non lasciano minimamente pensare ad un tradimento. Ecco quali sono e come si mixano a quelli più comuni

Il tradimento purtroppo è qualcosa di piuttosto comune, più di ciò che si può immaginare. Un sondaggio di YouGov del 2022 ha rilevato che il 33% degli americani ha affermato di aver tradito durante una relazione monogama e ben il 54% ha invece dichiarato di aver subito infedeltà da parte del partner.

Per effetto di ciò è lecito chiedersi se la propria dolce metà si sia mai lasciata andare ad atteggiamenti di questo tipo o se lo sta facendo proprio in questo periodo. A prescindere dai comportamenti più marcati che denotano un qualcosa di riconducibile al tradimento, secondo il terapista del settore Steve Carleton ci sono alcuni campanelli d’allarme che difficilmente si possono cogliere.

I segnali del tradimento che non destano molti sospetti

Un primo indizio importante però non ha nulla a che fare con il partner e riguarda invece i suoi amici. Se improvvisamente sembrano distanti o a disagio in presenza della persona tradita potrebbe significare che c’è un qualcosa che loro sanno ma che non possono dire. D’altronde essendo più legati al loro amico difficilmente si lasceranno scappare un particolare così clamoroso.

Focalizzandoci sul partner invece i primi sospetti possono materializzarsi quando cambia improvvisamente la sua routine quotidiana. Se trascorre troppo tempo fuori casa rispetto al solito o passa più ore al lavoro pur non avendo chissà quali necessità allora è bene prestare attenzione. D’altronde secondo un sondaggio del 2021 condotto da Illicit Encounters tra le scuse principali che vengono utilizzate dai soggetti fedifraghi sono la palestra, il pub o semplicemente andare a fare una passeggiata.

Gli sbalzi d’umore sono sicuramente un qualcosa di più tangibile e perché no anche di più sospetto. Secondo la terapista LaTonya P.Washington che opera in Alabama ciò può essere causato da un senso di colpa o semplicemente dalla voglia di prendere le distanze e di evitare l’intimità emotiva e sessuale. Per effetto di ciò frustrazione e irascibilità possono essere due chiari segnali di infedeltà.

In alcuni casi però accade l’esatto contrario e si cerca ancor di più il proprio partner da un punto di vista sessuale. Lo si fa probabilmente per alleviare lo stress dovuto alla situazione in cui ci si è ingarbugliati e per depistare il compagno o compagna. Quando invece si manifesta il proprio malcontento e i propri dubbi circa un possibile tradimento e si viene definiti paranoici alle volte sarebbe meglio non fidarsi. Della serie a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca.