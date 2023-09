Oroscopo Maya, chi farà soldi a palate: scopri i segni zodiacali che guadagneranno di più

Secondo l’antico oroscopo Maya, questo autunno sarà particolarmente proficuo per questi segni zodiacali. Ecco chi vedrà lievitare il proprio conto corrente.

Vero è che i soldi non fanno la felicità, ma è pur vero che averne può essere utile in tante occasioni! Ebbene, secondo l’antico oroscopo Maya, questo autunno potrebbe essere particolarmente proficuo per alcuni segni zodiacali.

In particolare, da settembre la de bendata bacerà due segni, ai quali potrebbe presto lievitare il conto in banca.

Insomma, che tu ci creda tanto o poco nell’oroscopo, vale la pena scoprire se sei tra i segni zodiacali che avranno più fortuna in questo autunno, ormai alle porte.

I segni zodiacali più ricchi dell’autunno 2023

L’autunno 2023 sarà un periodo di grande fortuna per le finanze di alcuni segni zodiacali. Secondo l’antico oroscopo dei Maya, sono due in particolare i segni che potrebbero fare soldi a palate in questa stagione. Insomma, che uno ci creda o no nell’oroscopo, può essere un modo per almeno una speranza, in vista di questa stagione un po’ malinconica.

L’oroscopo dei Maya risale a 4 mila anni fa e per loro, questo è l’anno del Serpente al quale appartengono i nati tra il 4 maggio ed il 31 maggio. In altre parole, i nati sotto il segno del Toro e dei Gemelli, stando a quello che dicono gli antichi Maya, potrebbero avere enormi soddisfazioni sotto l’aspetto economico e veder lievitare i loro conti in banca. Per i Maya chi è i nati tra il 4 maggio ed il 31 maggio e che hanno come animale – guida il Serpente, sono persone dotate di incredibile creatività, instancabili e molto affabili.

Proprio per via di queste loro peculiarità, riescono a raggiungere ogni obiettivo prefissato. Insomma, per il segno del Tore e dei Gemelli è alle porte una stagione ricca di successi e non solo finanziari. Potrebbero esserci avanzamenti di carriera e raggiungere importanti e redditizi traguardi professionali. Questo autunno, inoltre, potrebbe essere anche un buon periodo per buttarsi su investimenti immobiliari.

Ad ogni modo, sebbene secondo l’oroscopo degli antichi Maya, per i nati sotto il segno del Toro e dei Gemelli sia un momento molto promettente dal punto di vista finanziario, pieno di dinamismo e opportunità, è bene non dimenticare di dedicare il giusto tempo e attenzione al lavoro, senza mai trascurare se stessi e il proprio benessere fisico e mentale.