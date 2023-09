Trova un vero e proprio tesoro in lire: riuscirà a cambiarli in 126 mila euro?

Un uomo ha rivenuto una considerevole cifra in lire mentre svuotava la casa del fratello defunto. La risposta della banca ha però smorzato tutto il suo entusiasmo

Trovare un vecchio tesoro e scoprire che non ha nessun valore. Si potrebbe sintetizzare così la storia di uomo che a Roma ha trovato una consistenza cifra in lire mentre svuotava la casa del fratello defunto. Una somma di cui non era affatto a conoscenza e che lo ha lasciato di sasso quando l’ha scoperta.

Purtroppo però l’epilogo non è stato quello che si auspicava il che ha generato una forte delusione nel protagonista di questa vicenda a dir poco incredibile. Lui ex commissario di polizia ha parlato alla stampa di tutto ciò, ma non ha perso definitivamente la speranza di riuscire a sfruttare il lauto bottino.

Ritrova tesoretto in lire e non riesce a cambiarli: la ricostruzione della vicenda

In pratica nell’appartamento ereditato dopo la dipartita di suo fratello nel 2018 ha ritrovato 245 milioni e 218mila lire che corrispondono a circa 126mila euro. Una cifra importante che potrebbe consentire di cambiare radicalmente le prospettive della propria vita. Però difficilmente riuscirà ad ottenerla.

La Banca d’Italia infatti ha risposto con un secco no alla richiesta di conversione in quanto questo genere di operazioni erano possibili fino al 2012 ovvero entro il decimo anno dall’entrata in vigore della moneta unica. Allo stato attuale è considerata alla stregua di carta straccia. Un cavillo che già in passato era venuto alla luce per delle situazioni analoghe.

Al contempo però l’uomo ha deciso di non buttare le banconote. Vuole essere davvero sicuro che non si possa fare nulla per poter ottenere quei soldi. D’altronde essendo una cifra cospicua meglio andarci con i piedi di piombo e farsi trovare pronti qualora dovesse arrivare una proroga ad oggi altamente improbabile.

Ciò che resta inspiegabile è perché il fratello non avesse convertito il denaro in Euro quando era possibile o perché non lo avesse depositato su un conto corrente bancario. Tutti interrogativi che naturalmente non troveranno mai delle risposte. Allo stato attuale resta la profonda delusione di non poter sfruttare questa fortunata opportunità arrivata così inaspettatamente. Probabilmente era meglio che non avesse mai aperto quel cassetto così da non avere questo tarlo per tutta la vita. D’altronde soprattutto alla luce della grande crisi economica che sta affiggendo il mondo poter contare su una base economica così importante può fare una notevole differenza.