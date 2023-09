Le migliori alternative a Photoshop, che puoi utilizzare gratis online e su app

Chi è alla ricerca di alternative gratuite a Photoshop, è nel posto giusto! Ecco le migliori che possono essere utilizzate gratis online e su app.

Adobe Photoshop è, senza dubbio, il programma di grafica più utilizzato nel campo del fotoritocco, della progettazione grafica e dell’arte digitale. Lanciato nel 1988 dall’Adobe System Incorporated, attualmente, Photoshop offre un’infinita possibilità di modificare immagini. Grazie a questo programma si possono eliminare imperfezioni, creare effetti attraverso i filtri e alterare i colori. Con Photoshop è, inoltre, possibile creare dei template e layout per siti web.

Non a caso, negli anni Photoshop è diventato il programma d’eccellenza per chi per professione modifica le immagini. Tuttavia, ha un difetto: per poterlo usare è necessario pagare un abbonamento annuale. Per cui, in tanti stanno valutando la possibilità di sostituirlo con un programma più economico o completamente gratuito.

Fino a poco fa, trovare una valida alternativa al programma di Adobe era piuttosto difficile, ma ora le cose sono cambiate. In giro è possibile trovare ottimi programmi, anche gratuiti e molto semplici da utilizzare, che permettono di effettuare operazioni di fotoritocco avanzate, Dunque, andiamo al sodo e diamo un’occhiata ad alcune delle migliori alternative a Photoshop che puoi utilizzare gratis online e su app.

Migliori alternative a Photoshop

Attualmente, Photoshop viene considerato a tutti gli effetti il miglior programma di grafica raster in circolazione. Purtroppo, però, il prezzo al quale viene venduto, che lo ricordiamo varia in base alla versione scelta, può essere piuttosto elevato. Ecco perché può essere una buona idea valutare le migliori alternative a Photoshop, gratuite online e su app,

La prima soluzione potrebbe essere Canva. Si tratta di un programma facilissimo da utilizzare e allo stesso tempo che offre la possibilità di creare una incredibile varietà grafica tra cui loghi, banner, poster, grafica per social media, presentazioni e tanto altro. Sono disponibili sia piani gratuiti che a pagamento ed è indicato anche per chi non ha alcuna formazione professionale in progettazione grafica. Fotor è un’altra valida alternativa a Photoshop, che può essere utilizzata online, su Windows o Mac o scaricato come applicazione mobile Android o IOS. Si tratta essenzialmente di un’app di fotoritocco, ma può essere utilizzato anche per la creazione di collage e la progettazione grafica.

Può essere un’incredibile alternativa a Photoshop anche Photopea. E’ un editor di immagini che può essere utilizzato in modo completamente gratuito ed è capace di funzionare sia con grafica raster che con grafica vettoriale. Sebbene non abbia un’app specifica, Photopea può essere tranquillamente usato su un qualsiasi computer, tablet o smartphone. In più, è compatibile con tutti i browser più moderni e oltre ai classici formati come, ad esempio, JPEG, PNG, GIF e così via, può supportare anche formati come PSD, XCF, SKETCH, XD e CDR. Infine, tra le migliori alternative a Photoshop, troviamo Befunky. Questa piattaforma di fotoritocco e progettazione grafica è facilissima da utilizzare, tant’è che è indicata anche per i meno esperti, ovviamente, ai fini di un fotoritocco semplice e senza complicazioni.