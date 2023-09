Il lavoro dei sogni, guadagni 4.700 euro all’ora per cambiare una lampadina: basta solo questo requisito

Farai fatica a crederci, eppure, c’è un lavoro con cui si guadagna la bellezza di quasi 5 mila euro all’ora per cambiare una semplice lampadina. Basta avere questo requisito.

Chi non vorrebbe guadagnare 4.700 euro all’ora per cambiare una semplice lampadina? A chiunque! Del resto, detta così sembra un’operazione davvero banale, ma in questo caso è indispensabile avere una certa dose di coraggio. Ebbene sì, perché la lampadina viene cambiata alla bellezza di 500 metri d’altezza.

E’ questo il particolare lavoro dell’impavido Kevin Schmidt, uno scalatore che guadagna la bellezza di quasi 5 mila euro per cambiare ogni sei mesi una lampadina su una torre in South Dakota. Il compito potrebbe sembrare piuttosto banale, salvo sapere che l’uomo per concludere l’operazione deve arrampicarsi, praticamente in mezzo al nulla, per un’altezza di 500 metri.

L’ incredibile storia del project manager della Sioux Falls Tower and Comunication, ha fatto letteralmente il giro del web, finendo anche sul Daily Mai e suscitando la curiosità del mondo intero. Di seguito tutti i dettagli.

Guadagna 4.700 euro all’ora per cambiare una lampadina: la strabiliante occupazione di Kevin Schmidt

Cambiare una lampadina non rientra di certo tra i lavori più remunerativi al mondo, a patto che tu non sia Kevin Schmidt, project manager della Sioux Falls Tower and Comunication. Lo scalatore ha il compito di sostituire una lampadina ogni sei mesi su una torre in South Dakota e per questo viene pagato la bellezza di quasi 5 mila euro all’ora. Un’impresa che di primo acchito potrebbe sembrare pagata troppo, salvo poi sapere che l’uomo deve scalare una torre alta ben 500 metri.

Insomma, un’operazione tutt’altro che semplice e banale e che la maggior parte di noi comuni mortali non farebbe neanche per tutto l’oro del mondo. Chiaramente, l’uomo è addestrato a dovere ed ha un’ottima conoscenza dei pericoli da evitare per poter portare a termine con successo e in tutta sicurezza il suo compito.

L’incredibile impresa di Schmidt è stata ripresa da un drone e le immagini sono davvero impressionanti. Il footage, da oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, regala una prospettiva della maestosità della torre scalata con estrema disinvoltura e padronanza dall’uomo. Dopo la sostituzione della lampadina, utile ai piloti della zona a vedere l’antenna anche in caso di scarsa visibilità e nelle ore di buio, lo scalatore si scatta anche un selfie!