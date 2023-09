Coma sapere dove si trova una persona, il trucco di WhatsApp che in pochi conoscono

Tramite WhatsApp è possibile sapere sempre dove si trova una persona, basta conoscere questo trucchetto.

Chi non conosce WhatsApp! Del resto, è l’applicazione di messaggistica più famosa e utilizzata al mondo. In tutto il globo si contano oltre 2 miliardi di utenti, con più di 100 miliardi di messaggi inviati ogni giorno. Dati impressionanti, frutto di un servizio di messaggistica ricco di funzionalità. Infatti, WhatsApp aumenta il numero di utenti che ha di circa il 10% ogni anno.

Con l’app della famiglia Meta, infatti, è possibile parlare con parenti, amici e colleghi di lavoro, ovunque siano. In più, si possono scambiare foto, audio, documenti, messaggi vocali, video e tanto altro. Infatti, i balzi in avanti della tecnologia hanno introdotto altre interessanti novità come, ad esempio, la possibilità di condividere “storie”, effettuare chiamate vocali e videochiamate o conoscere la posizione di una persona tramite WhatsApp.

Si tratta di una funzione piuttosto semplice da attivare e accessibile a tutti. Ad ogni modo, è giusto imparare come fare, ma è indispensabile anche conoscere i limiti relativi all’uso di questo strumento. WhatsApp, infatti, è sempre molto attento alla privacy dei suoi utenti e prevede una serie di regole molto severe in merito. Detto ciò andiamo subito a scoprire il trucchetto per sapere dove si trova qualcuno.

WhatsApp: il trucco per sapere dove si trova qualcuno

Come molti sanno, tra i diversi servizi offerti da WhatsApp c’è la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale. Uno strumento piuttosto comodo, che consente di inviare l’indirizzo da raggiungere tramite messaggio ad un gruppo o ad un singolo. Con Android basta andare su Impostazioni > Servizi di localizzazione / Posizione > On > Accedi alla mia posizione / Usa la posizione. Con iPhone basta fare tap sull’app Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione > On.

Ma c’è un modo per conoscere dove si trova qualcuno, senza che questi lo sappia. In questo caso, deve essere usato IPLogger che invia un link alla persona di cui si vuole conoscere la posizione. Nel momento in cui il link viene cliccato, ad insaputa della persona, tutti i dati vengono condivisi, compresa la posizione in cui si trova.

Va specificato, comunque, che si tratta di escamotage che non dovrebbe essere utilizzato con leggerezza, considerato che si ha accesso alla privacy di una persona senza il suo consenso. Dunque, non legale. Diciamo che per conoscere dove si trova qualcuno è preferibile evitare questo stratagemma. Meglio chiedere l’invio della posizione mediante l’App.